Macron cambia l’agenda del G7, rinviato il vertice per un evento di arti marziali alla Casa Bianca nel giorno del compleanno di Trump

L'evento organizzato dal presidente americano per festeggiare il suo 80esimo compleanno potrebbe aver convinto Parigi a rimettere mano all'agenda del G7

C’è chi sposta i grandi vertici della diplomazia per una crisi internazionale. E chi, invece, per un match di arti marziali miste. Lo sanno bene i tecnici dell’Eliseo, costretti a rimettere mano all’agenda del G7 per non scontentare Donald Trump. La Francia, scrive Politico, ha deciso di rinviare di un giorno il vertice dei leader del G7, previsto per giugno, per evitare una scomoda sovrapposizione con un evento UFC (Ultimate Fighting Championship) che si terrà alla Casa Bianca.

L’evento Ufc organizzato da Trump alla Casa Bianca

Il summit dei leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti era inizialmente in programma per il 14 giugno. Quel giorno, però, coincide non solo con il Flag Day americano, ma anche con il compleanno di Donald Trump, che spegnerà 80 candeline. Per l’occasione, il presidente della Casa Bianca ha pensato bene di ospitare un grande evento di arti marziali miste, sua grande passione, sul south lawn della Casa Bianca, a cui dovrebbero partecipare circa 5mila persone.

L’Eliseo cambia data

Questa coincidenza dev’essere sembrata troppo difficile da ignorare. E così, l’Eliseo ha deciso di riadattare l’agenda del G7, spostando il summit dei grandi della Terra – che si terrà a Evian-les-Bains, sulle rive del Lago di Ginevra – dal 14 al 16 giugno. Una mossa che sembra dovuta proprio alla volontà della Francia di non innervosire il presidente americano, anche se l’Eliseo frena sulle interpretazioni maliziose. L’ufficio del presidente Emmanuel Macron si è rifiutato di confermare un collegamento diretto tra il rinvio del vertice del G7 e l’evento UFC alla Casa Bianca, limitandosi a precisare che il nuovo calendario è «il risultato delle consultazioni con i partner del G7».

Foto copertina: EPA/Yoan Valat | Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente americano Donald Trump