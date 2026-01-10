Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
ATTUALITÀAnimaliDonald TrumpUSA

Il «pesce Trump» nuota sui social sudamericani: incredibile la somiglianza con la pettinatura del presidente Usa – Il video

10 Gennaio 2026 - 16:51 Alba Romano
embed
Il filmato è stato rilanciato a inizio anno da diversi media sudamericani

C’è la chioma bionda, la faccia un po’ imbronciata e persino lo sguardo severo. E allora, è inevitabile che il pesce in questione sia stato presto ribattezzato da molti come «pesce Trump». Il video dell’animale sta diventando uno dei più condivisi sui social dall’inizio dell’anno, rilanciato soprattutto dai media sudamericani. Tra gli ultimi in ordine di tempo c’è anche Radio Boing, che su Instagram condivide il filmato e scrive: «Un nuovo video virale sui social media ha catturato l’attenzione degli utenti mostrando un peculiare esemplare marino che, a causa delle sue fazioni e della sua “pettinatura” naturale, assomiglia a Donald Trump».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La storia di Daniela Montesi, sottoposta a chemioterapia per anni per un tumore che non c’era

2.

La studentessa esclusa da Medicina: «Non ho passato gli esami ma il semestre filtro così non va»

3.

Neomamma muore in casa a 25 anni. Aveva partorito in ospedale pochi giorni fa

4.

Il Garante per la privacy e lo strano caso del B&B abusivo delle figlie: «Lui vive nello stesso palazzo ma dice di non sapere nulla»

5.

Barman ucciso a Venezia, un video hot con l’ex agente accusato di omicidio tra i possibili moventi: «Aveva paura che fosse diffuso»

leggi anche
ESTERI

Venezuela, Machado offre il suo Nobel per la Pace a Trump? Interviene il comitato del Premio: «È vietato»

Di Ygnazia Cigna
ESTERI

Imbarazzo alla Casa Bianca, Trump legge ad alta voce un biglietto privato di Rubio durante un incontro con i dirigenti delle Big Oil – Il video

Di Alba Romano
gustavo petro colombia nicolas maduro venezuela donald trump
ESTERI

Il presidente della Colombia Petro stava per fare la fine di Maduro: «Poi ho telefonato a Trump»

Di Alba Romano
macron cambio data g7 compleanno trump
ESTERI

Macron cambia l’agenda del G7, rinviato il vertice per un evento di arti marziali alla Casa Bianca nel giorno del compleanno di Trump

Di Bruno Gaetani