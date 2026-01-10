Il «pesce Trump» nuota sui social sudamericani: incredibile la somiglianza con la pettinatura del presidente Usa – Il video

Il filmato è stato rilanciato a inizio anno da diversi media sudamericani

C’è la chioma bionda, la faccia un po’ imbronciata e persino lo sguardo severo. E allora, è inevitabile che il pesce in questione sia stato presto ribattezzato da molti come «pesce Trump». Il video dell’animale sta diventando uno dei più condivisi sui social dall’inizio dell’anno, rilanciato soprattutto dai media sudamericani. Tra gli ultimi in ordine di tempo c’è anche Radio Boing, che su Instagram condivide il filmato e scrive: «Un nuovo video virale sui social media ha catturato l’attenzione degli utenti mostrando un peculiare esemplare marino che, a causa delle sue fazioni e della sua “pettinatura” naturale, assomiglia a Donald Trump».