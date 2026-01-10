Imbarazzo alla Casa Bianca, Trump legge ad alta voce un biglietto privato di Rubio durante un incontro con i dirigenti delle Big Oil – Il video

Rubio, visibilmente a disagio, ha indicato il Segretario all’Energia mentre Trump, con il foglietto ancora in mano, cercava di riprendere il filo: «Sì, vai avanti… Marco, cosa stavi dicendo?»

«Marco mi ha appena dato un biglietto…», ha detto Donald Trump leggendo ad alta voce, davanti a tutti, un messaggio che doveva essere privato. Ovvero: «Torna alla Chevron. Vogliono discutere di una cosa». La scena si è svolta durante un incontro alla Casa Bianca con i dirigenti delle principali compagnie petrolifere, tra cui Exxon, Chevron e Shell, in seguito all’annuncio del sequestro delle riserve petrolifere venezuelane da parte degli Stati Uniti. Confusione e imbarazzo si sono subito diffusi nella stanza.

Rubio a disagio

Rubio era visibilmente a disagio, mentre Trump, con il foglietto ancora in mano, ha cercato di riprendere il filo: «Sì, vai avanti… Marco, cosa stavi dicendo?». Il vice presidente J.D. Vance è sembrato divertito dalla scena, mentre un rappresentante della Chevron, ha chiesto se ci fosse una domanda specifica a lui rivolta. Dopo l’incidente imbarazzante, la riunione è continuata con un intervento del segretario all’Energia Chris Wright, che ha invitato Mark Nelson, vice presidente di Chevron, a fornire un aggiornamento sulle operazioni in campo petrolifero.