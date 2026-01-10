Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
ESTERIDonald TrumpMarco RubioPetrolioUSAVideo

Imbarazzo alla Casa Bianca, Trump legge ad alta voce un biglietto privato di Rubio durante un incontro con i dirigenti delle Big Oil – Il video

10 Gennaio 2026 - 10:00 Alba Romano
embed
Rubio, visibilmente a disagio, ha indicato il Segretario all’Energia mentre Trump, con il foglietto ancora in mano, cercava di riprendere il filo: «Sì, vai avanti… Marco, cosa stavi dicendo?»

«Marco mi ha appena dato un biglietto…», ha detto Donald Trump leggendo ad alta voce, davanti a tutti, un messaggio che doveva essere privato. Ovvero: «Torna alla Chevron. Vogliono discutere di una cosa». La scena si è svolta durante un incontro alla Casa Bianca con i dirigenti delle principali compagnie petrolifere, tra cui Exxon, Chevron e Shell, in seguito all’annuncio del sequestro delle riserve petrolifere venezuelane da parte degli Stati Uniti. Confusione e imbarazzo si sono subito diffusi nella stanza.

Rubio a disagio

Rubio era visibilmente a disagio, mentre Trump, con il foglietto ancora in mano, ha cercato di riprendere il filo: «Sì, vai avanti… Marco, cosa stavi dicendo?». Il vice presidente J.D. Vance è sembrato divertito dalla scena, mentre un rappresentante della Chevron, ha chiesto se ci fosse una domanda specifica a lui rivolta. Dopo l’incidente imbarazzante, la riunione è continuata con un intervento del segretario all’Energia Chris Wright, che ha invitato Mark Nelson, vice presidente di Chevron, a fornire un aggiornamento sulle operazioni in campo petrolifero.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«Vi spiego perché la strage di Crans-Montana rischia di non avere giustizia»

2.

Crans, arrestato il proprietario del Constellation Jacques Moretti. Per la moglie Jessica chiesti i domiciliari con braccialetto elettronico – Il video

3.

Minneapolis, gli attimi dopo gli spari. «Posso controllarle il polso? Sono medico». L’agente Ice lo gela: «No, non mi interessa» – Il video

4.

Venezuela, il buio dopo la speranza per Alberto Trentini: «Liberati solo 10 detenuti su 1.000»

5.

Come è morta Renee Good. Le manifestazioni a Minneapolis: «Uccisa dall’Ice»

leggi anche
gustavo petro colombia nicolas maduro venezuela donald trump
ESTERI

Il presidente della Colombia Petro stava per fare la fine di Maduro: «Poi ho telefonato a Trump»

Di Alba Romano
macron cambio data g7 compleanno trump
ESTERI

Macron cambia l’agenda del G7, rinviato il vertice per un evento di arti marziali alla Casa Bianca nel giorno del compleanno di Trump

Di Bruno Gaetani
trump-big-oil-casa-bianca-petrolio-venezuela
ESTERI

Trump chiama a raccolta i big del petrolio, vertice alla Casa Bianca per parlare di Venezuela. L’ad di Eni Descalzi: «Pronti a investire»

Di Gianluca Brambilla
vaticano blitz usa venezuela maduro
ESTERI

Media Usa: «Il Vaticano chiese a Trump di offrire una via d’uscita a Maduro». L’incontro con l’ambasciatore poco prima del blitz in Venezuela

Di Bruno Gaetani
matteo bassetti heather parisi
CULTURA & SPETTACOLO

Matteo Bassetti trascina Heather Parisi in tribunale. Aveva scritto: «Presidente Trump, metta sul radar questo professore italiano»

Di Stefania Carboni