Trump minaccia Cuba: «Fate un accordo prima che sia troppo tardi. Stop a petrolio e denaro dal Venezuela»
Dopo il blitz in Venezuela che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, Donald Trump ha un nuovo Paese nel mirino: Cuba. Con un post pubblicato su Truth, piattaforma social di sua proprietà, il presidente americano è tornato a minacciare apertamente il governo dell’Avana. «Per molti anni Cuba – scrive Trump – ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio, Cuba ha fornito “servizi di sicurezza” agli ultimi due dittatori venezuelani, ma ora non più!».
I servizi di sicurezza cubani uccisi nel blitz Usa
La maggior parte dei cittadini cubani che si trovavano in Venezuela per scortare il presidente Maduro, sostiene Trump, è morta durante il blitz dell’esercito americano a Caracas. Questo, continua il ragionamento di Trump, significa che Caracas «non ha più bisogno di protezione dai delinquenti e dagli estorsori che li hanno tenuti in ostaggio per così tanti anni. Il Venezuela ora ha gli Usa, l’esercito più potente del mondo, a proteggerlo, e noi lo proteggeremo».
«Fate un accordo prima che sia troppo tardi»
A questo punto, arrivano le minacce vere e proprie. Innanzitutto quelle economiche: «Non ci sarà più petrolio o denaro per Cuba. Zero!». Dopodiché, Trump lancia un avvertimento al governo cubano che suona come una minaccia di intervento militare: «Consiglio vivamente di raggiungere un accordo, prima che sia troppo tardi».
Foto copertina: EPA/Bonnie Cash