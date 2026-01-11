Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
ESTERICubaDonald TrumpMinaccePetrolioUSAVenezuela

Trump minaccia Cuba: «Fate un accordo prima che sia troppo tardi. Stop a petrolio e denaro dal Venezuela»

11 Gennaio 2026 - 14:27 Bruno Gaetani
embed
trump minacce cuba petrolio venezuela
trump minacce cuba petrolio venezuela
Il presidente americano: «Fornivano servizi di sicurezza agli ultimi due dittatori di Caracas, ma ora non più!»

Dopo il blitz in Venezuela che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, Donald Trump ha un nuovo Paese nel mirino: Cuba. Con un post pubblicato su Truth, piattaforma social di sua proprietà, il presidente americano è tornato a minacciare apertamente il governo dell’Avana. «Per molti anni Cuba – scrive Trump – ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio, Cuba ha fornito “servizi di sicurezza” agli ultimi due dittatori venezuelani, ma ora non più!».

I servizi di sicurezza cubani uccisi nel blitz Usa

La maggior parte dei cittadini cubani che si trovavano in Venezuela per scortare il presidente Maduro, sostiene Trump, è morta durante il blitz dell’esercito americano a Caracas. Questo, continua il ragionamento di Trump, significa che Caracas «non ha più bisogno di protezione dai delinquenti e dagli estorsori che li hanno tenuti in ostaggio per così tanti anni. Il Venezuela ora ha gli Usa, l’esercito più potente del mondo, a proteggerlo, e noi lo proteggeremo».

«Fate un accordo prima che sia troppo tardi»

A questo punto, arrivano le minacce vere e proprie. Innanzitutto quelle economiche: «Non ci sarà più petrolio o denaro per Cuba. Zero!». Dopodiché, Trump lancia un avvertimento al governo cubano che suona come una minaccia di intervento militare: «Consiglio vivamente di raggiungere un accordo, prima che sia troppo tardi».

Foto copertina: EPA/Bonnie Cash

Articoli di ESTERI più letti
1.

Venezuela, il buio dopo la speranza per Alberto Trentini: «Liberati solo 10 detenuti su 1.000»

2.

Il presidente della Colombia Petro stava per fare la fine di Maduro: «Poi ho telefonato a Trump»

3.

Imbarazzo alla Casa Bianca, Trump legge ad alta voce un biglietto privato di Rubio durante un incontro con i dirigenti delle Big Oil – Il video

4.

I contatti con l’estero, le bugie: perché i coniugi Moretti sono finiti agli arresti per il rogo di Crans-Montana

5.

Proteste in Iran, centinaia di morti. Ospedali «sopraffatti» dai feriti e blackout a oltranza. Trump: «Pronti ad aiutare i manifestanti»

leggi anche
trump air force one
ESTERI

Trump senza freni sul Venezuela: «Abbiamo noi il controllo, accesso totale al petrolio». Poi minaccia anche Colombia, Cuba e Messico

Di Cecilia Dardana
melissa uragano
ESTERI

L’uragano Melissa arriva su Cuba: venti fino a 195 km/h e allerta in 6 province

Di Alba Romano
uragano melissa
ESTERI

L’uragano Melissa attraversa la Giamaica e si dirige verso Cuba. Nell’isola evacuate 600mila persone – La diretta

Di Stefania Carboni