Trump minaccia Cuba: «Fate un accordo prima che sia troppo tardi. Stop a petrolio e denaro dal Venezuela»

Il presidente americano: «Fornivano servizi di sicurezza agli ultimi due dittatori di Caracas, ma ora non più!»

Dopo il blitz in Venezuela che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, Donald Trump ha un nuovo Paese nel mirino: Cuba. Con un post pubblicato su Truth, piattaforma social di sua proprietà, il presidente americano è tornato a minacciare apertamente il governo dell’Avana. «Per molti anni Cuba – scrive Trump – ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio, Cuba ha fornito “servizi di sicurezza” agli ultimi due dittatori venezuelani, ma ora non più!».

I servizi di sicurezza cubani uccisi nel blitz Usa

La maggior parte dei cittadini cubani che si trovavano in Venezuela per scortare il presidente Maduro, sostiene Trump, è morta durante il blitz dell’esercito americano a Caracas. Questo, continua il ragionamento di Trump, significa che Caracas «non ha più bisogno di protezione dai delinquenti e dagli estorsori che li hanno tenuti in ostaggio per così tanti anni. Il Venezuela ora ha gli Usa, l’esercito più potente del mondo, a proteggerlo, e noi lo proteggeremo».

«Fate un accordo prima che sia troppo tardi»

A questo punto, arrivano le minacce vere e proprie. Innanzitutto quelle economiche: «Non ci sarà più petrolio o denaro per Cuba. Zero!». Dopodiché, Trump lancia un avvertimento al governo cubano che suona come una minaccia di intervento militare: «Consiglio vivamente di raggiungere un accordo, prima che sia troppo tardi».

