L’uragano Melissa attraversa la Giamaica e si dirige verso Cuba. Nell’isola evacuate 600mila persone – La diretta

Da 5 è passato a categoria 4, ma si tratta della tempesta più potente mai registrata nell'Atlantico. Dietro di sé inondazioni, tetti divelti e intere zone senza elettricità

L’uragano Melissa ha toccato terra in Giamaica con raffiche di vento che si avvicinano ai 300 chilometri orari. Ad annunciarlo è il National Hurricane Center degli Stati Uniti. Classificato come tempesta di categoria 5 si tratta dell’evento atmosferico tra più violenti mai registrati nell’Atlantico. Ha toccato terra nel sud-ovest dell’isola, alla cittadina di New Hope. Le autorità giamaicane hanno invitato la popolazione e i turisti a trovare riparo nei rifugi e a non uscire. Già un terzo del paese è senza elettricità. Il ministro Desmond McKenzie ha invitato tutti all’estrema prudenza: «Non si può scommettere contro Melissa, è una scommessa che non possiamo vincere».