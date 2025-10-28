Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Uragano Melissa, il filmato dell’aeronautica Usa dentro la tempesta. Già 3 morti in Giamaica – Il video

28 Ottobre 2025 - 10:50 Ugo Milano
L'uragano dovrebbe toccare terra nella giornata di martedì e si preannuncia come il più violento di sempre per l'isola caraibica

L’uragano Melissa non è ancorato arrivato in Giamaica, ma ha già causato diverse vittime. La tempesta — che si preannuncia la più violenta nella storia del Paese — dovrebbe toccare terra oggi, martedì 28 ottobre, con il rischio di inondazioni e frane catastrofiche. Con venti fino a 280 chilometri orari, l’uragano di categoria 5, il livello più forte, ha già causato tre morti in Giamaica, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana. «Non uscite», ha esortato il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti, che prevede raffiche di vento, inondazioni e devastazioni «potenzialmente letali» su una scala paragonabile a quella causata dagli uragani Maria nel 2017 o Katrina nel 2005, a Porto Rico e New Orleans.

La Giamaica si prepara all’impatto

Secondo le autorità locali, lunedì tre persone sono morte in Giamaica mentre si preparavano all’arrivo dell’uragano, tagliando rami e lavorando sulle scale. Se continuerà a rafforzarsi, sarà l’uragano più potente ad abbattersi sulla Giamaica da quando è iniziato il monitoraggio meteorologico. Il primo ministro Andrew Holness ha messo in guardia la popolazione che abita nelle aree più a rischio, nel Nord del Paese: «Non credo che nessuna infrastruttura in quella regione possa resistere a un uragano di categoria 5, quindi potrebbero verificarsi danni significativi».

Il video dell’aeronautica Usa

Nel frattempo, un equipaggio dell’Aeronautica Militare statunitense del 53° Squadrone di Ricognizione Meteorologica, noto come «Cacciatori di uragani», ha sorvolato Melissa nella giornata di lunedì. Il video, girato dal Tenente Colonnello Mark Withee, navigatore del 53° WRS, mostra l’equipaggio che effettua diversi passaggi attraverso la tempesta per raccogliere dati meteorologici critici per il National Hurricane Center.

