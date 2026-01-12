Luca Barbareschi contro Report e Sigfrido Ranucci: «Il suo consulente mi spia»

Il conduttore su Raitre si lamenta per il mancato lancio. Poi attacca il conduttore

Luca Barbareschi contro Sigfrido Ranucci nella serata di Rai3. Il conduttore di Report ha lasciato la linea della sua trasmissione limitandosi a dire: «L’offerta di Rai3 continua…». Il collega alla guida di “Allegro ma non troppo”, che viene dopo il programma d’inchiesta, non l’ha mandata giù. E ha chiamato in causa la vicenda del commercialista Gian Gaetano Bellavia, consulente della storica trasmissione delle terza rete, finito nel mirino del centrodestra.

Barbareschi contro Ranucci

«Volevo ringraziare il conduttore di Report e ricordargli che io mi chiamo Luca Barbareschi, lui fa fatica a dirlo – ha detto Barbareschi all’inizio del programma . Gli costerebbe poco dire che dopo il suo programma c’è il nostro ma gli fa fatica. E allora voglio ricordargli che non dovrebbe fargli fatica perché il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni, l’ho letto dal giornale, per questo verrà querelato. Io non spio voi ma almeno ricordatevi il nome. Stai attento!», ha concluso Barbareschi. La risposta di Ranucci su Facebook. «Indegno sproloquio di Luca Barbareschi, frutto di una campagna di fango esercitata dal il Giornale contro Gian Gaetano Bellavia che è stato vittima di un furto, che nessun organo giudiziario ha accusato di spionaggio o dossier. A Barbareschi Report e il suo consulente fanno comodo solo per il traino, visto che ha espressamente chiesto di essere posizionato dopo di noi. Un abbraccio sempre più forte al nostro consulente».