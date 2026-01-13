Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Brescia, fermato in auto con 260mila euro in contanti, a casa ne nascondeva altri 180mila: denunciato un 43enne

13 Gennaio 2026 - 14:13 Alba Romano
Nel corso delle verifiche, i militari hanno deciso di approfondire il controllo e hanno proceduto a una perquisizione personale del veicolo e dell'abitazione dell'uomo

Un normale controllo stradale si è concluso con un maxi sequestro di denaro. È accaduto ieri – lunedì 12 gennaio – a Brescia, nei pressi dell’uscita autostradale Brescia Centro, dove i carabinieri della compagnia cittadina hanno fermato un uomo di 43 anni, residente nel Mantovano. Nel corso delle verifiche, i militari hanno deciso di approfondire il controllo e hanno proceduto a una perquisizione personale e del veicolo. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti 260 mila euro in contanti, abilmente occultati in vani ricavati sotto i sedili, sia lato guida sia lato passeggero. Il denaro è stato subito sequestrato.

Scoperta un’ulteriore somma all’interno dell’abitazione

Le indagini sono poi proseguite presso l’abitazione dell’uomo, dove è stata scoperta un’ulteriore somma di 180 mila euro in contanti. Il totale del denaro sequestrato ha così raggiunto circa 440 mila euro. Il 43enne è stato denunciato a piede libero con l’ipotesi di reato di riciclaggio. L’intera somma è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria, prontamente informata dell’accaduto.

