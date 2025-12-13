Deruba l’amica per pagarsi il viaggio in Spagna, ma le foto su Facebook la tradiscono

Condannata a un anno e mezzo

Ha rubato un Rolex e alcuni gioielli a un’amica. Per pagarsi una vacanza in Spagna. Ma le foto su Facebook l’hanno tradita. Nubis Berta Alvarez, 59 anni e originaria del Nicaragua conosceva Micaela P., 50enne di Pavia, da dieci anni. Ma il tribunale l’ha condannata a un anno e mezzo di carcere per furto. Aggravato dal rapporto di fiducia con la vittima.

La sentenza

Il Messaggero racconta che tutto comincia il 26 febbraio 2022, quando Micaela invita Nubis a cena a casa sua a Roma. Nell’occasione, secondo la ricostruzione della sentenza, la 59enne ruba una lunga serie di gioielli, orologi e denaro contante. Che poi avrebbe utilizzato nei giorni successivi per fare un viaggio direzione Spagna, documentato pure sui suoi canali social. All’inizio la Procura aveva ipotizzato che Alvarez, durante la cena, avesse reso l’amica incapace di reagire mediante l’uso di una sostanza. Circostanza che poi non è stata dimostrata. Tra gli oggetti rubati un Rolex Datejust del valore di circa tremila euro. E ancora: un anello in oro con zaffiro, uno con rubini e turchese, un altro con diamantino e un torchon in oro giallo e bianco con brillanti.

La refurtiva

Della refurtiva faceva parte anche una croce in oro bianco con brillantini incastonati abbinata a una lunga collana tutta in oro bianco e un’altra realizzata interamente in corallo e oro. La donna si è portata via anche un sacchetto a strisce contenente tre mazzette di banconote da 975, 1.799 e 4.007 euro, più un altro sacchetto bianco con all’interno 964 euro e una carta versamenti, e altri 350 euro in contanti, per un totale di oltre ottomila euro. «Ciao Italia», ha scritto su Facebook prima del viaggio in Spagna.