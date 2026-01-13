La bidella che “viaggiava” ogni giorno tra Napoli e Milano arrestata per stalking: «Perseguitava Eugenia Carfora, preside di Caivano»
La collaboratrice scolastica Giuseppina Giugliano, divenuta caso mediatico nel 2023 per avere scelto di recarsi ogni giorno al lavoro da Napoli al liceo “Boccioni” di Milano, è finita sotto processo per avere tempestato di messaggi social la preside di Caivano Eugenia Carfora, la cui storia è diventata oggi una fiction Rai. A rendere nota la notizia è Fanpage.it. L’arresto, emesso su richiesta della procura di Napoli Nord, risale allo scorso mese di ottobre. [Nota: Open aveva approfondito la vicenda attraverso due articoli pubblicati il 18 e il 19 gennaio, riscontrando diverse anomalie]
La vicenda
Giuseppina Giuliano, già ai domiciliari e a causa delle reiterate violazioni dei divieto di comunicazione via social è stata trasferita in carcere, a Secondigliano. In cella è rimasta comunque poco meno di un paio di mesi, prima di essere scarcerata dal Riesame. Difesa dall’avvocato Corrado Coppola sta affrontando il processo di primo grado (la prossima udienza è fissata per il 23 febbraio). L’ex bidella è coinvolta anche in un altro procedimento civile – che è al secondo grado di giudizio – per un licenziamento determinato da una assenza prolungata (qui è difesa dall’avvocato Veronica Ascolese).