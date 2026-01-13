La bidella che “viaggiava” ogni giorno tra Napoli e Milano arrestata per stalking: «Perseguitava Eugenia Carfora, preside di Caivano»

Giuseppina Giugliano avrebbe tempestato di messaggi la dirigente cui è ispirata la fiction Rai

La collaboratrice scolastica Giuseppina Giugliano, divenuta caso mediatico nel 2023 per avere scelto di recarsi ogni giorno al lavoro da Napoli al liceo “Boccioni” di Milano, è finita sotto processo per avere tempestato di messaggi social la preside di Caivano Eugenia Carfora, la cui storia è diventata oggi una fiction Rai. A rendere nota la notizia è Fanpage.it. L’arresto, emesso su richiesta della procura di Napoli Nord, risale allo scorso mese di ottobre. [Nota: Open aveva approfondito la vicenda attraverso due articoli pubblicati il 18 e il 19 gennaio, riscontrando diverse anomalie]

La vicenda

Giuseppina Giuliano, già ai domiciliari e a causa delle reiterate violazioni dei divieto di comunicazione via social è stata trasferita in carcere, a Secondigliano. In cella è rimasta comunque poco meno di un paio di mesi, prima di essere scarcerata dal Riesame. Difesa dall’avvocato Corrado Coppola sta affrontando il processo di primo grado (la prossima udienza è fissata per il 23 febbraio). L’ex bidella è coinvolta anche in un altro procedimento civile – che è al secondo grado di giudizio – per un licenziamento determinato da una assenza prolungata (qui è difesa dall’avvocato Veronica Ascolese).