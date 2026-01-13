Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
ATTUALITÀArrestiCaivanoCampaniaInchiesteLombardiaMilanoNapoliStalking

La bidella che “viaggiava” ogni giorno tra Napoli e Milano arrestata per stalking: «Perseguitava Eugenia Carfora, preside di Caivano»

13 Gennaio 2026 - 12:50 Alba Romano
embed
bidella-napoli-milano-stalking
bidella-napoli-milano-stalking
Giuseppina Giugliano avrebbe tempestato di messaggi la dirigente cui è ispirata la fiction Rai

La collaboratrice scolastica Giuseppina Giugliano, divenuta caso mediatico nel 2023 per avere scelto di recarsi ogni giorno al lavoro da Napoli al liceo “Boccioni” di Milano, è finita sotto processo per avere tempestato di messaggi social la preside di Caivano Eugenia Carfora, la cui storia è diventata oggi una fiction Rai. A rendere nota la notizia è Fanpage.it. L’arresto, emesso su richiesta della procura di Napoli Nord, risale allo scorso mese di ottobre. [Nota: Open aveva approfondito la vicenda attraverso due articoli pubblicati il 18 e il 19 gennaio, riscontrando diverse anomalie]

La vicenda

Giuseppina Giuliano, già ai domiciliari e a causa delle reiterate violazioni dei divieto di comunicazione via social è stata trasferita in carcere, a Secondigliano. In cella è rimasta comunque poco meno di un paio di mesi, prima di essere scarcerata dal Riesame. Difesa dall’avvocato Corrado Coppola sta affrontando il processo di primo grado (la prossima udienza è fissata per il 23 febbraio). L’ex bidella è coinvolta anche in un altro procedimento civile – che è al secondo grado di giudizio – per un licenziamento determinato da una assenza prolungata (qui è difesa dall’avvocato Veronica Ascolese).

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Castiglion Fiorentino e i quattordici morti in soli 10 giorni. Il sindaco: «Non è normale, dobbiamo capire»

2.

Semestre filtro, gli studenti ammessi a Medicina… in Albania

3.

Una sfida online dietro il suicidio del 13enne a Viterbo?

4.

«Gli ustionati sciano»: bufera sulla vignetta di Charlie Hebdo sulla strage di Crans-Montana

5.

Maestro aggredito da Don Alì, le suore chiedono un risarcimento da un milione di euro alla gang del tiktoker

leggi anche
ATTUALITÀ

La storia di Claudio, il pendolare 24enne che studia a Catania e lavora a Milano: «Aereo alle 5, alle 9 gli esami»

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Il caso della bidella pendolare da Napoli a Milano: «In congedo fino a fine agosto»

Di David Puente
ECONOMIA & LAVORO

Da Milano all’Europa, la piaga del caro affitti. Ecco come Londra, Vienna e Parigi la combattono

Di Antonio Di Noto
giuseppina giuliano giugliano bidella pendolare napoli milano
ATTUALITÀ

Giuseppina “Giuliano”, la bidella che dice di fare la pendolare tra Napoli e Milano si è barricata in casa: «Sono sconvolta»

Di Redazione
ATTUALITÀ

L’altra storia di Giuseppina “Giuliano”, la bidella che sostiene di fare la pendolare da Napoli a Milano

Di David Puente