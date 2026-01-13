I trattori bloccano le strade di Parigi, la protesta contro l’accordo Mercosur-Ue – I video

Continuano le proteste in Francia dopo l'approvazione dell'accordo di libero scambio tra l'Ue e i Paesi latinoamericani

Nuova mobilitazione a Parigi. Oltre 300 trattori della Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (Fnsea) e dei Young Farmers hanno raggiunto la capitale francese poco prima delle 6 di questa mattina, martedì 13 gennaio, per protestare contro l’accordo Ue-Mercosur, il trattato di libero scambio tra l’Unione europea e i Paesi latinoamericani – Uruguay, Paraguay, Brasile e Argentina – che dovrebbe essere formalmente firmato sabato 17 gennaio in Paraguay. Determinante per l’approvazione è stato il voto favorevole dell’Italia, mentre Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda si sono espresse contro. Il Belgio ha scelto l’astensione.

L’attivo di un centinaio di trattori nella Capitale francese

L’ingresso dei trattori a Parigi, secondo Le Figaro, è previsto dalla Porte Dauphine. I mezzi percorreranno le principali arterie, tra cui l’Avenue des Champs-Élysées, fino a radunarsi sul Quai d’Orsay. L’ultima protesta risale all’8 gennaio, quando i trattori avevano invaso Parigi sfilando davanti alla Tour Eiffel. In quell’occasione avevano letteralmente circondato la presidente dell’Assemblea nazionale, Yaël Braun-Pivet, che era uscita a incontrarli, rivolgendole urla e arrivando persino a lanciare contro di lei un liquido negli occhi.

Foto copertina: ANSA/TERESA SUAREZ | La protesta dei trattori a Parigi contro l’accordo Ue-Mercosur, martedì 13 gennaio