Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
ESTERIAgricolturaFranciaParigiPolitiche ambientaliUnione europeaVideo

I trattori bloccano le strade di Parigi, la protesta contro l’accordo Mercosur-Ue – I video

13 Gennaio 2026 - 09:40 Alba Romano
embed
trattori-protesta-parigi
trattori-protesta-parigi
Continuano le proteste in Francia dopo l'approvazione dell'accordo di libero scambio tra l'Ue e i Paesi latinoamericani

Nuova mobilitazione a Parigi. Oltre 300 trattori della Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (Fnsea) e dei Young Farmers hanno raggiunto la capitale francese poco prima delle 6 di questa mattina, martedì 13 gennaio, per protestare contro l’accordo Ue-Mercosur, il trattato di libero scambio tra l’Unione europea e i Paesi latinoamericani – Uruguay, Paraguay, Brasile e Argentina – che dovrebbe essere formalmente firmato sabato 17 gennaio in Paraguay. Determinante per l’approvazione è stato il voto favorevole dell’Italia, mentre Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda si sono espresse contro. Il Belgio ha scelto l’astensione.

L’attivo di un centinaio di trattori nella Capitale francese

L’ingresso dei trattori a Parigi, secondo Le Figaro, è previsto dalla Porte Dauphine. I mezzi percorreranno le principali arterie, tra cui l’Avenue des Champs-Élysées, fino a radunarsi sul Quai d’Orsay. L’ultima protesta risale all’8 gennaio, quando i trattori avevano invaso Parigi sfilando davanti alla Tour Eiffel. In quell’occasione avevano letteralmente circondato la presidente dell’Assemblea nazionale, Yaël Braun-Pivet, che era uscita a incontrarli, rivolgendole urla e arrivando persino a lanciare contro di lei un liquido negli occhi.

Foto copertina: ANSA/TERESA SUAREZ | La protesta dei trattori a Parigi contro l’accordo Ue-Mercosur, martedì 13 gennaio

Articoli di ESTERI più letti
1.

Annamaria Bernardini de Pace: «La Svizzera deve dare 50 miliardi per la strage di Crans-Montana»

2.

Roberto Saviano, Crans-Montana e la mafia: «Da dove vengono i soldi dei Moretti?»

3.

Anche von der Leyen vuole “comprare” la Groenlandia: «500 milioni per Nuuk»

4.

Media russi: «Riserve auree iraniane in volo verso Mosca». Le proteste non si fermano: «Oltre 500 morti»

5.

Venezuela, Alberto Trentini libero dopo 423 giorni. Le prime parole: «Posso fumarmi una sigaretta? Sono felice, non sono stato maltrattato»

leggi anche
trattori-milano-protesta-mercosur-video
ATTUALITÀ

Balle di fieno e latte rovesciato, i trattori invadono il centro di Milano contro l’accordo Ue-Mercosur: «No a speculazioni» – Il video

Di Bruno Gaetani
Giorgia Meloni Coldiretti
ECONOMIA & LAVORO

L’Italia sblocca l’accordo Ue-Mercosur, Von der Leyen volerà in Paraguay per la firma. Meloni: «Ecco perché abbiamo detto sì» – Il video

Di Simone Disegni
POLITICA

Mercosur, il no della Lega. Centinaio: «Non siamo soddisfatti. Ho detto no all’accordo da ministro, e lo ribadirò ora» – L’intervista

Di Sofia Spagnoli
ESTERI

Macron si arrende ai trattori, la Francia voterà contro l’accordo Ue-Mercosur. L’Italia alza la posta: «Altre garanzie per gli agricoltori» – Il video

Di Simone Disegni
trattori tour eiffel parigi
ESTERI

Parigi, i trattori alla Tour Eiffel – Il video

Di Alba Romano