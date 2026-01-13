Medicina in Albania, Tor Vergata corre ai ripari: «Niente maxi-retta, costerà come in Italia». Il sollievo della ministra Bernini

La soluzione al caso dei 220 studenti assegnati al campus di Tirana dopo l'incontro tra il rettore e la ministra: «Garantito il loro diritto allo studio»

Gli studenti di Medicina che sono stati assegnati alla sede di Tor Vergata a Tirana, in Albania, pagheranno le stesse tasse dei colleghi di corso che studiano a Roma. L’annuncio, dopo giorni di polemiche, arriva direttamente da Anna Maria Bernini, ministra dell’Università. «Il semestre aperto è nato per ampliare le opportunità, non per creare nuove disuguaglianze. Il diritto allo studio non è uno slogan: è un impegno concreto. E l’Università deve essere davvero accessibile a tutti, ovunque si studi», sottolinea la ministra in quota Forza Italia.

I 220 studenti di Medicina assegnati in Albania

La vicenda è finita sotto i riflettori mediatici nei giorni scorsi, poco dopo la pubblicazione dell’elenco degli ammessi a Medicina, al termine del primo «semestre filtro». Duecentoventi studenti entrati nella graduatoria nazionale di Medicina si sono visti assegnare la sede albanese del corso di laurea, spesso senza rendersi conto che si trattava di un’università privata, con una retta annuale da 9.650 euro. «Ho telefonato al rettore Nathan Levialdi Ghiron e gli ho già evidenziato la necessità di un’immediata revisione», aveva annunciato la ministra Bernini nei giorni scorsi.

Il rettore di Tor Vergata: «Garantito il diritto allo studio»

Dopo il vertice-lampo al ministero, l’Università di Tor Vergata ha deciso di rimettere mano all’accordo di joint degree per il corso di laurea congiunto in Medicina e Chirurgia con l’università albanese Nostra Signora di Buon Consiglio. «Grazie a una interlocuzione positiva del nostro ateneo con l’ateneo di Tirana, gli studenti di Medicina e Chirurgia che studiano presso la sede di Tirana di Tor Vergata avranno rimodulata la loro tassazione universitaria secondo i criteri italiani legati all’Isee», annuncia oggi il rettore di Tor Vergata. «La fattiva collaborazione dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio, a cui va la nostra gratitudine, unitamente all’impegno dell’Ateneo di Tor Vergata atto a consentire la sostenibilità del corso, ha garantito il diritto allo studio degli studenti che avevano scelto la sede di Tirana tra le loro preferenze».

Foto copertina: ANSA/Massimo Percossi | La ministra ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, al Senato