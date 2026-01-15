In rete si vendono tute, guanti e berretti dei tedofori delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Prezzi da capogiro per un set completo

Si va dai 700 fino a 1500 euro per tutto il vestiario donato dal brand ai 10001 corridori, designati a reggere la torcia olimpica. Senza includere le spese di spedizione

Non c’è solo la polemica dei grandi campioni esclusi dal gruppo di tedofori delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Fa discutere la vendita, su alcune piattaforme di usato, delle tute utilizzate da chi ha portato la torcia. In rete si trova tutto il merchandising ufficiale: inclusi berretti, guanti, zaini, sacchetti. Un set che spesso supera anche i 1500. Con spese di spedizione a parte.

Un kit completo a 700 euro

Di tutti i gusti e taglie

Basta cercare Milano Cortina ed ecco che appaiono i set. Per un completo, a seconda della taglia il prezzo sale. Guanti, berretto e tuta si vendono ad almeno 700 euro (350 se si cerca una XS), mentre i pantaloni, nuovi e con ancora il cartellino attaccato, sono sugli 80.

C’è mercato. O almeno ci sarebbe offerta. Perché, ricostruisce La Gazzetta dello Sport, i tedofori chiamati a portare la Fiamma olimpica sono 10.001. Lo sponsor Salomon ha creato per loro le tute in egual numero. Una roba che per i collezionisti va a ruba. Tanto che i primi “usati” sono spuntati nelle ultime ore su eBay, Subito e Vinted.