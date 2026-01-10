Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
ATTUALITÀInchiesteLombardiaMilanoOlimpiadiSicurezza sul lavoroVeneto

Chi era Pietro Zantonini, il vigilante morto al gelo in un cantiere delle Olimpiadi: il contratto in scadenza e le proteste per le condizioni di lavoro

10 Gennaio 2026 - 19:22 Ugo Milano
embed
pietro zantonini vigilante morto cantiere olimpiadi
pietro zantonini vigilante morto cantiere olimpiadi
Zantonini avrebbe confidato più volte ai familiari di lavorare in condizioni difficili, lamentandosi in particolare per i turni notturni prolungati e la mancanza di tutele adeguate

Si chiama Pietro Zantonini e aveva 55 anni il vigilante morto a Cortina mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna in un cantiere delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ha perso la vita nella notte dell’8 gennaio. La sua famiglia ha sporto denuncia e la procura ha già disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia, per chiarire le cause esatte del decesso e le circostanze in cui è avvenuto. La famiglia, che ha conferito l’incarico all’avvocato Francesco Dragone del Foro di Lecce, chiede «che venga fatta piena luce sull’accaduto e che nessuna morte sul lavoro venga trattata come un evento privato o inevitabile».

Il contratto a termine e la mancanza di tutele

Il vigilante era arrivato in Veneto a settembre 2025 e lavorava con un contratto a termine, già prorogato, che sarebbe scaduto a fine gennaio. Sembra che Zantonini avesse confidato più volte ai familiari di lavorare in condizioni difficili, lamentandosi in particolare per i turni notturni prolungati e la mancanza di tutele adeguate.

Il 118 chiamato dai colleghi

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni suoi colleghi, a cui aveva chiesto aiuto al telefono. Zantonini svolgeva servizio di vigilanza nel cantiere dello stadio del ghiaccio e lavorava in un gabbiotto da cui usciva ogni due ore per fare una ricognizione. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno tentato di rianimarlo ma senza successo.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La storia di Daniela Montesi, sottoposta a chemioterapia per anni per un tumore che non c’era

2.

La studentessa esclusa da Medicina: «Non ho passato gli esami ma il semestre filtro così non va»

3.

Neomamma muore in casa a 25 anni. Aveva partorito in ospedale pochi giorni fa

4.

Il Garante per la privacy e lo strano caso del B&B abusivo delle figlie: «Lui vive nello stesso palazzo ma dice di non sapere nulla»

5.

Barman ucciso a Venezia, un video hot con l’ex agente accusato di omicidio tra i possibili moventi: «Aveva paura che fosse diffuso»

leggi anche
ATTUALITÀ

Tragedia a Cortina, vigilante muore durante un turno al gelo in un cantiere delle Olimpiadi: indagini in corso

Di Ugo Milano
Mariah Carey
SPORT

Mariah Carey apre le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la cerimonia il 6 febbraio a San Siro

Di Giulia Norvegno
SPORT

Milano Cortina 2026, parte il viaggio della fiaccola olimpica. Paltrinieri apre la staffetta: «Una volta l’Olimpiade fermava le guerre…» – Il video

Di Ugo Milano
antonino pizzolato violenza sessuale
ATTUALITÀ

Chiesti 10 anni di carcere per l’olimpico Pizzolato: le accuse di violenza sessuale di gruppo

Di Ugo Milano