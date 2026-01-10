Tragedia a Cortina, vigilante muore durante un turno al gelo in un cantiere delle Olimpiadi: indagini in corso

Il 55enne, secondo quanto riferito dai familiari, aveva più volte manifestato preoccupazione per le condizioni di lavoro

Un vigilante di 55 anni è morto mentre svolgeva un servizio di sorveglianza notturna in un cantiere legato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, a Cortina d’Ampezzo. La tragedia si è consumata nella notte dell’8 gennaio, durante un turno all’aperto e in condizioni climatiche particolarmente rigide. La famiglia della vittima ha presentato denuncia e la procura ha già disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte del decesso e le circostanze in cui è avvenuto. L’uomo, secondo quanto riferito dai familiari, aveva più volte manifestato preoccupazione per le condizioni di lavoro, per la lunghezza dei turni notturni e per quella che riteneva una carenza di tutele adeguate.

La difesa della famiglia

Ora i parenti chiedono che venga fatta piena luce su quanto accaduto. La famiglia ha affidato il caso all’avvocato Francesco Dragone del Foro di Lecce, che ha annunciato l’intenzione di seguire ogni sviluppo dell’inchiesta. «Nessuna morte sul lavoro può essere archiviata come un fatto privato o inevitabile», è il messaggio che accompagna l’azione legale. Saranno ora gli accertamenti medico-legali e l’indagine dell’autorità giudiziaria a stabilire eventuali responsabilità.