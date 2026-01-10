Iran, le proteste: «Morte a Khamenei». Il figlio dello Scià di Persia: «Io pronto a tornare»

Reza Pahlavi chiede ai manifestanti uno sciopero generale: «Fate scorta di provviste»

Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià di Persia, ha sollecitato stamattina con un videomessaggio online uno sciopero generale. «Sono certo che, rendendo la nostra presenza in piazza più concentrata e, allo stesso tempo, interrompendo i canali finanziari, rovesceremo completamente la Repubblica Islamica e il suo logoro e fragile meccanismo di repressione». Il videomessaggio è stato riportato dalla tv pubblica israeliana Kan.

Il figlio dello scià

«Invito i lavoratori e gli impiegati dei settori chiave dell’economia, in particolare nei trasporti, nel petrolio, nel gas e nell’energia ad avviare un processo di sciopero a livello nazionale. Chiedo inoltre a tutti voi di scendere in piazza oggi e domani dalle 18 con bandiere, immagini e simboli nazionali e di occupare gli spazi pubblici. Il nostro obiettivo non è più solo scendere in piazza, ma prepararci a occupare e difendere i centri cittadini», ha detto. Pahlavi ha inoltre chiesto di prepararsi a rimanere in piazza a lungo e di fare scorta di provviste.

«Mi preparo a tornare»

«Ai giovani iraniani e a tutte le forze di sicurezza e armate che si sono unite a noi, dico: rallentate e disgregate ancora di più la macchina dell’oppressione, così che nel giorno promesso potremo disattivarla completamente. Mi preparo anche a tornare in patria e a essere con voi, la grande nazione dell’Iran, quando la nostra rivoluzione nazionale trionferà. Credo che quel giorno sia molto vicino», ha concluso.

Il record di manifestanti uccisi

Intanto sei ospedali di Teheran hanno registrato un «numero record» di 217 manifestanti uccisi, da quando le autorità iraniane hanno iniziato a reprimere le proteste aprendo il fuoco sui dimostranti. L’amministrazione americana è tornata a schierarsi al fianco dei manifestanti che da 14 giorni protestano contro il regime. «Gli Stati Uniti sostengono il coraggioso popolo iraniano», ha scritto su X il segretario di Stato, Marco Rubio.

Le proteste

Nonostante il regime abbia imposto un blocco a internet, le immagini della folla che sfilava ieri sera in diverse strade della capitale sono arrivate sui social network. Alcuni dimostranti battevano pentole e padelle, urlando slogan contro il governo tra cui «Morte a Khamenei». Nelle immagini girate nel quartiere di Sadatabad, nel nord-ovest di Teheran, si sentivano suonare clacson di auto in sostegno ai dimostranti. I canali televisivi in lingua persiana all’estero trasmettono video di molti manifestanti a Mashhad a est, Tabriz a nord e nella città santa di Qom. Ma con la rete oscurata, faticano ad arrivare anche le informazioni sulle dimensioni della repressione governativa.

Shirin Ebadi

La vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2003, l’avvocata iraniano esiliata Shirin Ebadi, ha dichiarato di temere un «massacro sotto la coltre di un blackout totale». La connettività è ridotta all’1% del livello abituale, secondo l’Ong Netblocks. La Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha avvertito ieri che il suo paese non si «tirerà indietro» di fronte alle proteste che sfidano la Repubblica Islamica, al potere dal 1979. E la magistratura ha avvertito che la punizione dei rivoltosi sarà durissima. Tra le tante immagini che circolano in rete anche quelle, non verificate, della moschea al Rasood di Teheran in fiamme.