Addio al regime di Khamenei (su X): così Elon Musk cambia la bandiera dell’Iran

La decisione della piattaforma social a sostegno delle proteste che infiammano il Paese: torna l'emblema pre-rivoluzione islamica

Via l’emblema rosso della Repubblica Islamica, torna il leone. Mentre le proteste popolari continuano a infiammare l’Iran, il social media X ha deciso di sostituire l’emoji della bandiera iraniana, ripristinando lo storico simbolo del leone e del sole, associato al periodo pre-rivoluzionario del Paese mediorientale. Ad annunciare la novità, di fatto un endorsement all’abbattimento del regime degli Ayatollah al governo dal 1979, è stato Nikita Bier, responsabile del prodotto della piattaforma di proprietà di Elon Musk.

Il cambio di bandiera su X

Rispondendo a un utente che chiedeva a lui ed Elon Musk di aggiornare la bandiera dell’Iran, Bier ha colto la palla al balzo: «Dammi qualche ora». Poco più tardi, ha confermato il cambio di bandiera e precisato che l’aggiornamento sarà presto visibile a tutti gli utenti sia sull’app che sulla versione web. L’emoji attuale riflette la bandiera della Repubblica Islamica, che presenta un emblema rosso al centro, introdotto dopo la rivoluzione del 1979. I simboli del sole e del leone, per secoli associati proprio all’Iran, furono rimossi dalla bandiera in seguito alla rivoluzione islamica.

Khamenei: «Non cederemo»

Le mobilitazioni in corso in Iran sono nate per protestare contro il carovita ma si sono presto trasformate in un più ampio movimento contro il regime degli Ayatollah. In un discorso trasmesso questa mattina alla tv di Stato, la guida suprema Ali Khamenei ha tuonato contro i manifestanti: «Tutti dovrebbero sapere che la Repubblica Islamica è salita al potere con il sangue di centinaia di migliaia di persone onorevoli e non cederà di fronte ai sabotatori». Khamenei se l’è presa, quindi, in particolare con Donald Trump, reo a suo dire di fomentare le proteste con l’obiettivo di far cadere il regime: «Trump dovrebbe sapere che i tiranni mondiali come il Faraone, Nimrod, Reza Shah e Mohammad Reza (l’ultimo scià di Persia) sono stati abbattuti al culmine della loro arroganza. Anche lui sarà abbattuto. Le sue mani sono sporche del sangue degli iraniani».

Foto copertina: Ansa-Epa/Wael Hamzeh | Manifestanti con bandiere dell’Iran e un ritratto della Guida suprema Ali Khemanei – Beirut, Libano, 25 giugno 2025