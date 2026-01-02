Ultime notizie CapodannoEsplosioniJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
ESTERICrisi Usa - IranDonald TrumpIranScontriUSA

Alta tensione Usa-Iran, Trump avverte: «Se uccidono manifestanti, pronti a intervenire». La minaccia di Teheran: «Stia attento ai suoi soldati»

02 Gennaio 2026 - 12:47 Ugo Milano
embed
trump iran minaccia intervento militare
trump iran minaccia intervento militare
Il presidente americano si dice pronto a intervenire per difendere chi è in piazza a protestare contro il regime. Ma i consiglieri di Ali Khamenei minacciano ritorsioni

Si alza la tensione diplomatica tra Stati Uniti e Iran sulle proteste in corso nel Paese mediorientale. Nei giorni scorsi, sei persone sono morte durante le manifestazioni in corso contro il regime teocratico. Una circostanza che ha spinto Donald Trump a minacciare un’azione militare contro Teheran: «Se l’Iran sparerà e ucciderà i manifestanti pacifici, come è sua abitudine, gli Stati Uniti d’America andranno in loro soccorso. Siamo pronti a intervenire e pronti a partire», ha scritto il presidente americano su Truth.

La minaccia dell’Iran a Trump: «Stia attento ai suoi soldati»

Immediata la replica di Teheran, che risponde a muso duro al presidente americano. «Trump dovrebbe sapere che qualsiasi ingerenza americana in una questione interna equivarrebbe a destabilizzare l’intera regione e a danneggiare gli interessi americani», ha scritto su X Ali Larijani, consigliere della Guida Suprema iraniana. Dopodiché, in tono minaccioso, ha aggiunto: «Stia attento ai suoi soldati». Poco più tardi, Ali Shamkhani, un altro consigliere di Khamenei, ha precisato che «qualsiasi intervento che minacci la sicurezza dell’Iran con qualsiasi pretesto sarà oggetto di una risposta» e ha invitato Trump a non superare «la linea rossa».

L’attacco contro i siti nucleari iraniani

Un attacco militare degli Stati Uniti contro l’Iran non sarebbe del tutto nuovo. Lo scorso giugno, fece scalpore la decisione di Trump e del Pentagono di procedere con l’operazione Midnight Hammer, ossia «Martello di mezzanotte», che portò all’utilizzo di sette bombardieri B-2 contro le infrastrutture nucleari dell’Iran. In quell’occasione, Teheran si vendicò dell’attacco parallelo condotto da Israele lanciando missili su Tel Aviv ma non arrivò al punto di attuare ritorsioni anche contro gli Stati Uniti.

Foto copertina: EPA | Il presidente americano Donald Trump

Articoli di ESTERI più letti
1.

Strage di Capodanno a Crans, oltre 40 morti e 115 feriti: «Ci vorranno giorni per identificare i corpi». Tajani: «16 italiani dispersi» – I video

2.

Strage di turisti in Svizzera, la testimone: «Ragazzi fuori dal locale insanguinati, alcuni senza vestiti: una carneficina»

3.

Incendio distrugge la Vondelkerk, collassa il campanile della chiesa nel cuore di Amsterdam: «Non è più recuperabile»- Il video

4.

Come è scoppiato il rogo a Crans-Montana. Testimoni: «Fuoco partito da candele su bottiglie di champagne». La pista del petardo

5.

Il medico italiano davanti alla strage di Crans-Montana: «Situazione catastrofica: feriti anche per schiacciamento». Piena la terapia intensiva

leggi anche
iran proteste
ESTERI

In Iran per la fine dell’anno si scende in piazza: dai commercianti agli studenti le manifestazioni contro il carovita – Il video

Di Alba Romano
iran proteste
ESTERI

Scioperi e cortei, dilaga la protesta in Iran: «Morte a Khamenei». La polizia spara sulla folla. Gli Usa: «Basta, la gente vuole libertà» – Foto e video

Di Simone Disegni
Tzahi Braverman
ESTERI

Gli hacker iraniani hanno violato anche il telefono del capo staff di Netanyahu, Tzachi Braverman

Di Alba Romano
condanna morte iran
ESTERI

La mannaia dell’Iran: quasi 2mila condanne a morte nel 2025. Pezeshkian: «Guerra totale a Ue, Usa e Israele»

Di Alba Romano