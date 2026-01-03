Venezuela, questo video non mostra i bombardamenti USA contro Caracas

La scena riguarda il bombardamento iraniano contro Israele nel 2024

Circolano numerosi contenuti falsi attribuiti al recente bombardamento americano sul Venezuela. Un video, condiviso su Facebook, mostrerebbe le scene dell’attacco nel territorio sudamericano. Tuttavia, la scena riguarda un altro scenario.

Per chi ha fretta

Gli Stati Uniti oggi hanno davvero bombardato obiettivi in Venezuela e catturato Maduro.

Il video che circola sui social non mostra quegli eventi.

Le immagini risalgono all’ottobre 2024.

Il filmato documenta attacchi missilistici iraniani contro la base aerea di Nevatim, in Israele.

Analisi

Il video viene rilanciato come presunta testimonianza diretta dei bombardamenti su Caracas. Le esplosioni notturne, i bagliori nel cielo e le riprese da lontano rafforzano l’impressione di un attacco in corso nella capitale venezuelana.

La vera storia del video

La clip non è recente. Circola online almeno dall’ottobre 2024, diffusa in occasione degli attacchi missilistici iraniani contro obiettivi militari israeliani.

Il filmato mostra i bombardamenti sulla base aerea di Nevatim, nel sud di Israele, colpita durante l’escalation militare tra Iran e Israele nell’autunno del 2024.

Conclusioni

Il bombardamento Usa in Venezuela e la cattura di Nicolas Maduro sono fatti reali avvenuti oggi, 3 gennaio 2026. Il video che circola sui social, però, risale al 2024 e mostra gli attacchi missilistici iraniani contro la base aerea israeliana di Nevatim.

