«Non venite a Milano per le Olimpiadi», la denuncia virale del creator italo-cinese: «3 ore di coda senza cibo e acqua» – Il video

14 Gennaio 2026 - 14:52 Alba Romano
Il filmato diffuso sui social da Liu Marino che conta già 100mila visualizzazioni

«Non venite a Milano… figuratevi per le Olimpiadi». Inizia così un video postato sui social dall’italo-cinese Liu Marino in un filmato girato per denunciare l’odissea vissuta all’aeroporto di Malpensa e diventato virale. Il video è arrivato a oltre 100mila visualizzazioni. «Sono arrivato alle 7.20 e alle 7.40 stavo facendo la fila per il controllo della dogana. La fila più lunga della mia vita», premette nel video social, dove si vede la lunga coda all’aeroporto. La coda, riferisce, è durata ben 3 ore: «Sono arrivato allo sportello dopo 3 ore e non potevo neanche andare in bagno. Faceva caldo e non c’era né da mangiare né da bere». Poi la caccia al bagaglio che – chiarisce – «non sai neanche da quale nastro arriva».

Lo scontro nei commenti: «È la verità»

Ma la fila non è finita perché Liu Marino se l’è trovata anche fuori per il bus. Senza contare che poi «c’era anche lo sciopero dei mezzi…». Una vera e propria denuncia sui servizi di Milano che sta facendo discutere. In tanti, nei commenti, danno ragione al creator. «Pura e triste verità, una triste storia che noi italiani viviamo ogni giorno della nostra vita. Mi dispiace», scrive un utente. «Ho avuto un’esperienza meno traumatica in Kenya senza aria condizionata», aggiunge un altro. Ma c’è anche chi gli dà torto. «Se vabbè, come se fosse l’unico aeroporto con code di ore al controllo passaporti. Usa docet da sempre…».










