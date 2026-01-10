Bresh aggredito, le foto sui social con il volto tumefatto: «Un piccolo malinteso con un dobermann». Cosa è successo

Il cantante genovese ha condiviso alcuni scatti in cui mostra le ferite rimediate al volto. Poi ironizza: «L'abbiamo chiusa in maniera diplomatica»

«Sta roba del pirata mi è sfuggita di mano». Sceglie l’ironia Bresh per condividere con i propri fan un episodio spiacevole in cui è rimasto coinvolto nelle scorse ore. Il cantautore genovese Andrea Brasi ha pubblicato sui social alcuni scatti che lo ritraggono con ferite sul viso, gocce di sangue che escono dalla guancia e cerotti sullo zigomo e sul naso.

La spiegazione: «Un qui pro quo con un doberman»

Malgrado la frase ironica con cui ha accompagnato il post, diversi fan si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. E così, il cantante genovese ha pensato bene di rassicurarli spiegando con alcune storie su Instagram cosa gli è successo, anche questa volta non senza una piccola dose di ironia: «Ragazzi, nulla di grave. Ieri sera ho avuto un piccolo qui pro quo con un dobermann ma l’abbiamo chiusa in maniera diplomatica… mi ha chiesto scusa».