Ultime notizie Chiara FerragniDonald TrumpIranUcrainaVenezuela
CULTURA & SPETTACOLOFederica PellegriniMaternitàNuotoSocial mediaVideo

Federica Pellegrini incinta con i pesi in palestra, l’assalto delle mamme ai suoi social: «Mi sembra troppo» – Il video

14 Gennaio 2026 - 13:12 Giulia Norvegno
embed
Le immagini postate dalla campionessa azzurra fanno esplodere la polemica, tra mamme indignate e chi prova a difendere la scelta di tenersi in forma della Divina. E lei prova a chiarire

Federica Pellegrini, al settimo mese di gravidanza, ha scatenato una nuova polemica sui social, dopo aver pubblicato un video che la mostra impegnata in un allenamento di forza con i pesi. La Divina del nuoto italiano non sembra intenzionata a rallentare la sua routine, anche in questa fase della sua vita. Una scelta che però ha indignato diversi commentatori sui social

Le accuse a Pellegrini per l’allenamento incinta

Tra i commenti al post su Instagram della campionessa azzurra non potevano mancare quelli delle mamme scandalizzate davanti a quegli sforzi considerati eccessivi. «Non esagerare», le scrive qualcuna. «Mi sembra troppo», «Dovresti andarci con più calma», sentenziano altre sotto il video. La Divina non ha dedicato neanche un minuto a rispondere ai commenti, ma la sua posizione pareva già chiara dalla didascalia.

La precisazione: «Tutto sotto supervisione medica»

Nella didascalia del video, Pellegrini ha messo subito le cose in chiaro per evitare altri fraintendimenti: «Certo, tutto si fa sempre sotto stretta supervisione medica, ed essere un atleta aiuta!!». Niente di improvvisato, ovviamente, soprattutto da un’ex atleta professionista. Ma neanche la precisazione della campionessa è riuscita a spegnere la polemica sul suo profilo.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini. L’ex paparazzo: «Lui è l’uomo più importante di Mediaset» – Il video

2.

Il 13 gennaio esce in Italia The Pitt 2 e sarà un’esclusiva HBO Max. Ecco quanto costa la nuova piattaforma

3.

Evelina Sgarbi non molla: «Da domani cercheremo informazioni sul patrimonio di mio padre. Finiamola con la favoletta della fidanzata innamorata»

4.

Al Bano ancora contro Sanremo: «Io, re della musica, escluso da un “Conti”»

5.

Gli 800 mila euro di soldi pubblici per il doc di Fabrizio Corona su Netflix

leggi anche
Federica Pellegrini
SPORT

Federica Pellegrini è di nuovo incinta, la Divina spiazzata e l’annuncio sui social: svela subito il sesso

Di Giulia Norvegno
federica pellegrini figlia matilde crisi respiratoria ospedale
SPORT

«Mia figlia non respirava»: la paura di Federica Pellegrini per Matilde

Di Alba Romano
filippo magnini
CULTURA & SPETTACOLO

Filippo Magnini, il complotto sul doping a Belve. Federica Pellegrini e la delusione più grande: «Non è un bel ricordo» – Il video

Di Davide Aldrigo
federica pellegrini matteo giunta
CULTURA & SPETTACOLO

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si raccontano. Il rischio della depressione post partum, lei: «Piangevo tutte le sere: non ne capivo il motivo»

Di Alba Romano