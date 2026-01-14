Federica Pellegrini incinta con i pesi in palestra, l’assalto delle mamme ai suoi social: «Mi sembra troppo» – Il video

Le immagini postate dalla campionessa azzurra fanno esplodere la polemica, tra mamme indignate e chi prova a difendere la scelta di tenersi in forma della Divina. E lei prova a chiarire

Federica Pellegrini, al settimo mese di gravidanza, ha scatenato una nuova polemica sui social, dopo aver pubblicato un video che la mostra impegnata in un allenamento di forza con i pesi. La Divina del nuoto italiano non sembra intenzionata a rallentare la sua routine, anche in questa fase della sua vita. Una scelta che però ha indignato diversi commentatori sui social

Le accuse a Pellegrini per l’allenamento incinta

Tra i commenti al post su Instagram della campionessa azzurra non potevano mancare quelli delle mamme scandalizzate davanti a quegli sforzi considerati eccessivi. «Non esagerare», le scrive qualcuna. «Mi sembra troppo», «Dovresti andarci con più calma», sentenziano altre sotto il video. La Divina non ha dedicato neanche un minuto a rispondere ai commenti, ma la sua posizione pareva già chiara dalla didascalia.

La precisazione: «Tutto sotto supervisione medica»

Nella didascalia del video, Pellegrini ha messo subito le cose in chiaro per evitare altri fraintendimenti: «Certo, tutto si fa sempre sotto stretta supervisione medica, ed essere un atleta aiuta!!». Niente di improvvisato, ovviamente, soprattutto da un’ex atleta professionista. Ma neanche la precisazione della campionessa è riuscita a spegnere la polemica sul suo profilo.