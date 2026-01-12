Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
«Proteggere fa per te?», la nuova campagna della Francia per reclutare i giovani come militari volontari – Il video

12 Gennaio 2026 - 22:37 Ugo Milano
Le mansioni previste coprono un ventaglio molto ampio, dall’operatore di droni al meccanico, dal fornaio all’elettricista, fino al personale medico

«Impegnarsi, superare sé stessi, proteggere… fa per te?». Con questo slogan, la Francia ha lanciato una nuova grande campagna nazionale per coinvolgere le giovani generazioni in un progetto di servizio militare volontario che, nelle intenzioni del governo, dovrà diventare uno dei pilastri della sicurezza e della coesione del Paese nei prossimi anni. L’iniziativa prevede l’avvio a partire da settembre di un servizio di 10 mesi aperto ai cittadini tra i 18 e i 25 anni, con un primo contingente di 3mila volontari destinati a entrare nelle file dell’esercito, della marina o dell’aeronautica. Il piano è destinato a crescere rapidamente, 4mila giovani nel 2027 e fino a 10mila all’anno entro il 2030.

La paga e le mansioni

Il programma non è concepito solo come esperienza militare tradizionale. I partecipanti saranno impiegati in numerose attività sul territorio nazionale, dagli interventi durante le calamità naturali, supporto alla sicurezza e alla prevenzione antiterrorismo, compiti logistici e tecnici. Le mansioni previste coprono un ventaglio molto ampio, dall’operatore di droni al meccanico, dal fornaio all’elettricista, fino al personale medico. Ai volontari verrà riconosciuto un compenso mensile di circa 800 euro. Al termine del periodo di servizio, ciascun partecipante potrà scegliere se entrare nella riserva militare o intraprendere una carriera nelle forze armate. Il video di presentazione della campagna alterna immagini di addestramento, lavoro di squadra e operazioni sul campo, costruendo un racconto che punta sulla crescita personale e sul senso di responsabilità collettiva.

