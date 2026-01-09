La tempesta Goretti invade l’Europa: neve nel Regno Unito, blackout in Francia – Il video

In Germania invece il gelo crea problemi con treni in tilt in diverse regioni

La tempesta Goretti sta piegando l’Europa. Circa 380.000 famiglie in Francia sono senza elettricità, specialmente nella regione settentrionale della Normandia, con zone di blackout anche in Bretagna, Piccardia e nelle regioni dell’Ile-de-France. Francia e Gran Bretagna hanno emesso allerte meteo, esortando le persone a rimanere in casa. Ma la Francia non è l’unico stato europeo coinvolto dall’ondata di maltempo e gelo.

Disagi nel Regno Unito: voli cancellati, treni fermi

La British Airways ha cancellato oltre 50 voli previsti per oggi nel Regno Unito dall’aeroporto londinese di Heathrow, la maggior parte con rotte a corto raggio. Lo riferisce Sky News Uk. Disagi anche all’aeroporto di Birmingham, che ha annunciato la riapertura della pista con un servizio ridotto e ha invitato i passeggeri a «verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea». Fermi anche diversi treni in Inghilterra dopo che due reti ferroviarie hanno annunciato la sospensione dei servizi oggi fino almeno al pomeriggio. La London Northwestern Railway ha dichiarato di aver sospeso i servizi tra Birmingham New Street e Liverpool Lime Street fino al pomeriggio mentre i suoi servizi tra Birmingham New Street e London Euston sono ridotti.

In Germania c’è invece la tempesta di neve Elli

La neve sta invece mandando in tilt diverse regioni della Germania, mentre Berlino respira dopo un’allerta meteo che per ora non ha avuto riscontro nel suo scenario peggiore. Le Deutsche Bahn ha fermato la circolazione dei treni nel Nord del Paese, almeno fino al primo pomeriggio. Lo snodo ferroviario di Hannover potrebbe restare fermo per tutta la giornata. Scuole chiuse in Bassa Sassonia, ad Amburgo e a Brema. Mentre per i Laender di Berlino e Brandeburgo, con l’allarme ghiaccio, saranno i genitori a poter decidere se mandare i figli a lezione oppure no.