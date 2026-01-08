Ma che freddo fa? L’Italia al gelo: -22°C in Lombardia, scuole chiuse a Siena per neve. Cosa dicono le previsioni

Al Nord le temperature resteranno molto basse anche nel weekend. Piogge al Centro e al Sud

È da alcuni anni che l’Italia non vedeva temperature così basse. Da giorni l’intera Penisola è alle prese con due facce diverse dell’inverno: il maltempo (soprattutto al Sud) e il freddo record (soprattutto al Nord). A Livigno, in alta Valtellina, il termometro è sceso a -22°C e in quota si sono toccati addirittura i -23.7°C. Un freddo che da quelle parti non si vedeva almeno dal 2019. Nelle ultime ore, secondo i dati di Arpa Lombardia, l’intera regione è stata interessata da un’ondata di freddo eccezionale, con temperature ben al di sotto delle medie stagionali. Anche in pianura questa mattina si è arrivati a -5 °C, con punte fino a -8 °C a nord-ovest di Milano. Tra i capoluoghi di provincia, sono stati registrati -9°C a Sondrio e -5°C a Varese.

Prima neve dell’anno sul Vesuvio

Nella mattinata di mercoledì 7 gennaio, i residenti delle aree poste alle pendici del Vesuvio si sono svegliati con una sorpresa: dopo le abbondanti precipitazioni della notte precedente, il vulcano si presenta ora in gran parte imbiancato. Uno spettacolo che migliaia di turisti si sono fermati a immortalare con i loro smartphone.

Scuole chiuse a Siena

Nella mattinata di giovedì, Siena si è svegliata sotto la neve. Una precipitazione inaspettata poco prima dell’alba ha imbiancato tetti e strade. In seguito anche alla conseguente formazione di ghiaccio, il Comune ha disposto che «per la giornata di oggi sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. Gli operai del Comune sono al lavoro per liberare le strade, si consiglia di limitare l’uso delle auto e guidare comunque con prudenza».

Nevicate a Campobasso e in Abruzzo

Freddo e gelo anche sul Molise, dove a Campobasso sono scesi i primi fiocchi di neve, che hanno imbiancato la città ma non hanno creato problemi di traffico. Piogge e freddo intenso per il litorale. La motonave che giornalmente assicura il trasporto merci e passeggeri, è rimasta nello scalo dove ha rinforzato gli ormeggi. La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di burrasca agli operatori portuali e marittimi. Nevicate anche nell’Abruzzo aquilano, con deboli precipitazioni anche in città.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Per la giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, gli esperti de iLMeteo.it prevedono nevicate sui confini alpini a Nord e una giornata soleggiata su tutte le regioni settentrionali. Al Centro, giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso e con più nubi soltanto sui settori tirrenici. Al Sud, piogge anche forti su Calabria e Sicilia tirreniche. Non cambia la situazione al Nord anche nella giornata di venerdì 9 gennaio, quando ci si aspettano invece piogge su Toscana, Umbria e Lazio e temperature in lieve aumento nelle regioni del Centro. Al Sud, spiccata instabilità su Campania, Calabria, Puglia meridionale e Sardegna. Sabato 10 gennaio cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni del Nord, dove arriveranno anche forti venti settentrionali. Al Centro e al Nord, forti venti di Maestrale e maltempo diffuso.

Foto copertina: Dreamstime/Tina Rencelj