L’aeroporto di Amsterdam paralizzato dal maltempo: 800 voli cancellati in due giorni. E il personale di terra fa a palle di neve – Il video

06 Gennaio 2026 - 13:57 Cecilia Dardana
Le forti nevicate dovrebbero proseguire per tutta la settimana. Il problema non è solo la neve, ma anche il ghiaccio e le temperature rigide

Le forti nevicate stanno creando un vero e proprio caos nei trasporti nei Paesi Bassi, con gravi ripercussioni sul traffico aereo, ferroviario e stradale. All’aeroporto di Schiphol, il principale hub del Paese e snodo strategico per l’intera Europa, sono stati cancellati circa 500 voli lunedì 5 gennaio a partire dalle ore 12. La situazione non migliorerà nemmeno il giorno dell’Epifania: altre 300 cancellazioni sono previste nella giornata di martedì 6 gennaio, mentre le nevicate dovrebbero proseguire per tutta la settimana.

Il ghiaccio e le temperature rigide

Il problema, sottolineano le autorità olandesi, non è rappresentato soltanto dalla neve, ma anche dal ghiaccio e dalle temperature rigide. La compagnia ferroviaria nazionale Ns ha infatti comunicato che nessun treno potrà circolare finché le temperature resteranno sotto lo zero, mentre la compagnia aerea Klm ha dovuto arrendersi alle condizioni meteorologiche che hanno paralizzato uno dei principali hub di transito europeo.

I disagi nel resto d’Europa

Il maltempo ha provocato disagi anche in altri Paesi. In Germania, all’aeroporto di Berlino 190 passeggeri, per lo più italiani diretti a Roma con un volo Ryanair, sono rimasti bloccati a causa della cancellazione del viaggio. In Grecia, domenica 4 gennaio, arrivi e partenze sono stati sospesi per almeno due ore a causa di un problema tecnico alle frequenze radio, provocando ulteriori ritardi a catena. Anche in Italia alcuni aeroporti hanno registrato cancellazioni e ritardi, aggiungendo difficoltà al rientro dalle vacanze.

