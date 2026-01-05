Parigi paralizzata per la neve: «Quasi 1000 km di inghorghi». Traffico da incubo, ma c’è chi scia a Montmartre – Foto e video

Quasi impossibile muoversi nell'Ile-de-France, la regione di Parigi, a causa delle abbondanti nevicate che stanno toccando oggi la capitale francese e il suo sconfinato hinterland

Pesanti disagi nei trasporti dell’Ile-de-France, regione di Parigi, a causa delle abbondanti nevicate che stanno toccando oggi – lunedì, 5 gennaio – la capitale francese e il suo sconfinato hinterland. Secondo il sito di informazione stradale Sytadin, il totale degli ingorghi automobilistici ha raggiunto il livello record di oltre mille chilometri alle 17:40. La prefettura di polizia ha attivato il livello 3 del piano “Neige et Verglas” che vieta la circolazione ai veicoli di trasporto merci superiori alle 3,5 tonnellate sulle principali arterie della zona e limita la velocità ad 80 km/h per l’insieme degli utenti.

Bus sospesi, si scia a Montmartre

Disagi anche per i bus. La compagnia del trasporto pubblico Ratp ha annunciato l’interruzione degli autobus tra Parigi e la sua banlieue. Per quanto riguarda invece il trasporto ferroviario e aereo, il 15% dei voli è stato soppresso negli aeroporti parigini di Paris-Charles-de-Gaulle e Paris-Orly. L’insieme della regione parigina come anche una parte del nord-ovest della Francia sono stati posti in stato di allerta arancione per neve e ghiaccio per la giornata.

Le immagini spettacolari della Tour Eiffel

Con la neve a Parigi, tornano anche le spettacolari immagini della Tour Eiffel imbiancata o di chi si cimenta con sugli sci oppure in slittino intorno alla basilica del Sacro cuore a Montmartre.