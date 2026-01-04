Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
Aeroporto di Orio al Serio in tilt per un guasto tecnico al sistema di avvicinamento dei voli: in migliaia passano la notte nello scalo

04 Gennaio 2026 - 10:17 Cecilia Dardana
Il guasto sarebbe stato risolto intorno alla mezzanotte. Al momento non è ancora chiaro quando tutti i voli potranno partire regolarmente

Disagi all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio che è rimasto paralizzato dalla tarda serata di ieri a causa di un guasto tecnico al sistema di avvicinamento strumentale di Enav, aggravato dalla fitta nebbia che ha interessato la zona. I primi voli hanno subito ritardi già alle 18, e nel giro di poche ore lo stop si è esteso a quasi tutti i collegamenti. Secondo i dati diffusi, nella fascia oraria più critica, 34 voli sono stati dirottati verso altri aeroporti — come il volo per Vienna, partito da Bologna —, 21 sono stati cancellati e 8 riprogrammati per la mattinata di oggi. In totale, risultano cancellati 26 voli in partenza, mentre altri sei sono stati operati da aeroporti alternativi e sette riprogrammati per oggi. Al momento, la situazione resta sotto monitoraggio e non è ancora chiaro quando tutti i voli potranno ripartire regolarmente.

Risolto il guasto

Una nota di Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto, spiega che il guasto è stato «risolto intorno alla mezzanotte». «Abbiamo attivato immediatamente il piano di assistenza ai passeggeri — si legge nel comunicato — con il supporto della Protezione Civile per chi è rimasto in attesa in aerostazione e agevolando i trasferimenti per chi ha scelto di rientrare a casa o partire da altri aeroporti».

La notte in aeroporto per migliaia di passeggeri

Molti viaggiatori hanno trascorso la notte all’interno dell’aeroporto, seduti o sdraiati sui pavimenti e perfino sui rulli per il ritiro bagagli. Alcune compagnie sono riuscite a offrire posti su altri voli, altre hanno organizzato trasferimenti verso aeroporti vicini. La Protezione Civile di Dalmine è intervenuta per fornire brandine e assistenza, in particolare a bambini e persone anziane rimaste bloccate nello scalo. Il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, ha aggiunto: «Ci scusiamo con i passeggeri per i disagi subiti e li ringraziamo per la collaborazione, che ha permesso al personale aeroportuale di fornire l’assistenza necessaria. Ringraziamo in particolare la Protezione Civile di Dalmine per il supporto. Siamo rimasti in contatto costante con Enav, che ha ripristinato il funzionamento dell’apparato consentendo a partire dalla mezzanotte il graduale ritorno alla normalità».

