Allagamenti e alberi caduti, 150 interventi dei vigili del fuoco a Roma. Il Campidoglio: «Circola un’ordinanza falsa, domani scuole aperte»

Molte le strade allagate per l'esondazione del fiume Aniene. L'amministrazione della Capitale conferma: «Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado resteranno operativi»

Il maltempo non dà tregua all’Italia. Sono oltre 150 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del territorio oggi – martedì 6 gennaio – sul territorio di Roma e provincia. Le segnalazioni hanno riguardato soprattutto alberi sradicati, allagamenti, danni d’acqua, rami insegne e pali pericolanti. Allagamenti e frane nella zona di Ardea. Molte, inoltre, le strade allagate per l’esondazione del fiume Aniene: la protezione civile regionale ha diramato un’allerta rossa per il suo bacino, in città e provincia, invitando i cittadini che ricadono in quell’area a rimanere a casa ed evitare spostamenti nelle prossime ore. Forti disagi in tutto il quadrante di Tiburtina, ma anche in altre zone come l’Eur e l’Ardeatina. Sorvegliato speciale resta invece il Tevere: «Il livello è al di sopra degli otto metri. Resterà chiuso per almeno un paio di giorni, perché raccoglie acqua per più della metà del centro d’Italia, quindi dovrà defluire con una certa lentezza. Ma assolutamente nessun allarme», ha spiegato il capo del dipartimento di Protezione civile capitolina Giuseppe Napolitano.

La circolare fake, domani scuole aperte

Domani, mercoledì 7 gennaio, le scuole di Roma rimarranno aperte. La notizia è stata confermata dal Campidoglio, che ha smentito una circolare falsa, diffusa in alcune chat, che riportava una comunicazione del sindaco Roberto Gualtieri. La fake news aveva creato confusione, ma l’amministrazione ha precisato che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado resteranno operativi, salvo alcuni casi specifici, già comunicati dai dirigenti scolastici e noti alle famiglie.

Il maltempo nel Centro-Italia, Autostrade attiva il piano neve

Dalle prime ore della mattina intense nevicate hanno interessato alcuni dei nostri settori autostradali di Toscana, Emilia Romagna e Friuli. Per questo motivo Autostrade per l’Italia «ha attivato il proprio piano neve che ha visto l’impiego di circa 400 mezzi ed oltre 600 persone». Lo rende noto Autostrade per l’Italia, sebbene le precipitazioni nevose risultino in riduzione. In relazione al progressivo miglioramento registrato delle precipitazioni – viene aggiunto – sono stati rimossi tutti i provvedimenti alla circolazione adottati nella mattinata, resi necessari per consentire la piena operatività dei mezzi neve. Nel corso delle prossime ore le nevicate tenderanno a esaurirsi su tutti i settori, ad eccezione del tratto romagnolo della A14 Bologna-Taranto dove potranno verificarsi residui fenomeni nevosi di debole intensità.

A Firenze la prefettura attiva il Centro coordinamento soccorsi

A seguito del perdurare delle precipitazioni nevose, nel primo pomeriggio di oggi è stato attivato dalla prefettura di Firenze il Centro coordinamento soccorsi per meglio monitorare le situazioni di disagio alla circolazione stradale dovute prioritariamente alla circolazione di veicoli privi di dotazioni invernali. La protezione civile della Città metropolitana ha disposto sul territorio di competenza il transito dei mezzi spargisale, non risultano centri abitati isolati e non sono state comunicate situazioni di rischio per le persone. Le precipitazioni nevose si attenueranno nelle prossime ore e il Centro coordinamento soccorsi proseguirà a monitorare la situazione.

Foto copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Allagamenti per la forte pioggia in zona Tiburtina a Roma, 06 gennaio 2026