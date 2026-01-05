Allerta meteo a Roma, Gualtieri firma l’ordinanza: «Chiusi parchi e cimiteri per l’Epifania». Temporali al Centro-sud e nevicate anche in collina – I video

Il sindaco della Capitale ha firmato l'ordinanza con divieti per la sicurezza dei cittadini. Allerta arancione anche in Molise, gialla in 10 regioni

Allerta arancione domani, martedì 6 gennaio, sull’intero territorio di Roma Capitale per maltempo intenso. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza con divieti per la sicurezza dei cittadini: accesso vietato a parchi e ville storiche; divieto di attività aggregative ludico-ricreative o a carattere sportivo (non agonistiche), su aree pubbliche o su aree aperte al pubblico; interdette le aree sotto carichi sospesi o alberi; chiusura dei cimiteri salvo esigenze urgenti. Tra le raccomandazioni evitare sottopassi, zone allagabili e seminterrati; non sostare a lungo su balconi; prestare attenzione alla guida e alle zone costiere. A Roma nei primi giorni dell’anno è caduta tanta pioggia quanta mediamente ne cade in tutto il mese di gennaio. Il picco, secondo il report di Meteo Lazio, nella notte e stamani.

A Roma 200 interventi della nelle ultime 24 ore

A causa dell’ondata di maltempo, con la forte pioggia che si è abbattuta in città nelle ultime ore, le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono state impegnate in numerosi interventi sul territorio di supporto ai cittadini, per agevolare la viabilità e per mettere in sicurezza diverse aree: si registrano nelle ultime 24 circa 200 intervenenti.

Il Tevere supera i 7 metri di piena

Alle 17 di oggi, luendì 5 gennaio, il Tevere aveva superato i 7 metri, arrivando oltre le banchine, chiuse dalla protezione civile. Allegate le ciclabili lungo le sponde. Mentre è esondato l’Aniene, all’altezza di Tivoli, e risulta a livelli di rischio nel territorio del municipio V della Capitale, soprattutto nei pressi del quartiere La Rustica. «Informiamo la cittadinanza tutta che il Fiume Aniene é esondato a Pontelucano ( Plauzi) Le squadre sono sul posto», si legge nel post dei volontari.

Allerta arancione anche in Molise, gialla in 10 regioni

Per la giornata di domani, la Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione meteo-idro su settori del Lazio e del Molise e allerta gialla su gran parte del Centro-Sud, dalle Marche alla Sicilia per dieci regioni. Sono infatti previsti ancora piogge e temporali, soprattutto sulle regioni tirreniche centro-meridionali, mentre sulle regioni centrali le temperature in calo causeranno nevicate fino a quote collinari.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L’avviso prevede inoltre nevicate in calo fino a quote di 300-400 m, e localmente fino a livello del mare, su Emilia-Romagna orientale, Marche, Umbria e Toscana orientale, in estensione dal pomeriggio all’Abruzzo e al Lazio orientale.

Foto copertina: ANSA/EMANUELE VALERI| Turisti camminano sotto la pioggia a Roma. Sono state chiuse le banchine di accesso al fiume Tevere. Roma, 5 gennaio 2026