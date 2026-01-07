Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
ESTERIAeroportiAmsterdamBruxellesMaltempoNeveParigiUnione europea

La neve paralizza l’Europa: voli bloccati a Parigi, Bruxelles e Amsterdam

07 Gennaio 2026 - 15:03 Alba Romano
embed
parigi louvre neve
parigi louvre neve
Si segnalano anche disagi nei servizi ferroviari e strade congestionate

L’ondata di maltempo e le temperature sotto lo zero hanno colpito l’Europa occidentale, paralizzando diversi scali internazionali. Cancellati diversi voli in Francia, Belgio e Olanda, con l’interruzione di servizi ferroviari e collegamenti stradali congestionati.

La situazione della Francia, imbiancata

Parigi si è risvegliata sotto una coltre bianca. Pochi gli autobus in circolazione, sulle strade il limite è entro i 70 km orari. L’agenzia della modalità locale Rapt ha invitato a limitare gli spostamenti. Almeno 110 voli sono stati cancellati voli a Roissy-Charles de Gaulle, il primo aeroporto della capitale, e una quarantina a Orly.

Belgio e Olanda, cancellati voli a Bruxelles e Amsterdam

In Belgio è invece scattata l’allerta arancione mentre forti nevicate stanno interessando il paese con voli cancellati a Bruxelles. Si salva solo la costa dove l’allerta è gialla. Non migliora nei Paesi Bassi, cancellati circa 800 voli all’aeroporto di Schiphol, dove per i viaggiatori (oltre mille bloccati nello scalo) sono state allestite brandine. Gran parte dei voli saltati, secondo quanto riporta Repubblica, sono della compagnia aerea Klm. Si segnalano disagi anche all’aeroporto di Rotterdam-L’Aia, mentre lo scalo di Eindhoven sembra non avere per ora ripercussioni.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«Attenti alla schiuma!», il barman del Costellation e la scena del 2020 che oggi mette i brividi: così i titolari sapevano del rischio incendio – Il video

2.

Quasi 700 italiani bloccati tra Egitto e Yemen, il caos a fine vacanza: l’avviso ignorato e il soccorso dalle ambasciate

3.

Caos in Venezuela, esplosioni a Caracas vicino alla sede del governo. Le voci di un golpe e la scoperta: «Nato tutto da un errore». Trump: «Niente elezioni per ora» – La diretta

4.

Gli 11 sopravvissuti italiani di Crans-Montana al Niguarda: tre i più gravi. Chi sono e perché secondo i medici «per loro sarà una battaglia»

5.

Italiani bloccati in Egitto e Yemen, tre voli straordinari per i primi 600. Ancora niente per quelli a Socotra: «Siamo in trappola e presto senza soldi»

leggi anche
petroliera-usa-russia
ESTERI

Gli Usa tentano di sequestrare una petroliera venezuelana vicino all’Irlanda. Possibili tensioni con Mosca: «Navi russe nelle vicinanze»

Di Alessandro D’Amato
piano-ue-difesa-groenlandia-minacce-trump
ESTERI

Groenlandia, l’Europa si prepara al peggio: «Al lavoro su un piano per difendere l’isola se gli Usa intervengono»

Di Gianluca Brambilla
gestori-constellation-
ESTERI

La scalata svizzera dei Moretti: dal passato in Corsica al sistema per rendere i locali vip

Di Alba Romano