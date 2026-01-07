La neve paralizza l’Europa: voli bloccati a Parigi, Bruxelles e Amsterdam

Si segnalano anche disagi nei servizi ferroviari e strade congestionate

L’ondata di maltempo e le temperature sotto lo zero hanno colpito l’Europa occidentale, paralizzando diversi scali internazionali. Cancellati diversi voli in Francia, Belgio e Olanda, con l’interruzione di servizi ferroviari e collegamenti stradali congestionati.

La situazione della Francia, imbiancata

Parigi si è risvegliata sotto una coltre bianca. Pochi gli autobus in circolazione, sulle strade il limite è entro i 70 km orari. L’agenzia della modalità locale Rapt ha invitato a limitare gli spostamenti. Almeno 110 voli sono stati cancellati voli a Roissy-Charles de Gaulle, il primo aeroporto della capitale, e una quarantina a Orly.

Belgio e Olanda, cancellati voli a Bruxelles e Amsterdam

In Belgio è invece scattata l’allerta arancione mentre forti nevicate stanno interessando il paese con voli cancellati a Bruxelles. Si salva solo la costa dove l’allerta è gialla. Non migliora nei Paesi Bassi, cancellati circa 800 voli all’aeroporto di Schiphol, dove per i viaggiatori (oltre mille bloccati nello scalo) sono state allestite brandine. Gran parte dei voli saltati, secondo quanto riporta Repubblica, sono della compagnia aerea Klm. Si segnalano disagi anche all’aeroporto di Rotterdam-L’Aia, mentre lo scalo di Eindhoven sembra non avere per ora ripercussioni.