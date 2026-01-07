Groenlandia, l’Europa si prepara al peggio: «Al lavoro su un piano per difendere l’isola se gli Usa intervengono»

Oggi il vertice dei ministri degli Esteri di Francia, Germania e Polonia: «Dobbiamo rispondere insieme a minacce e intimidazioni»

Le minacce di Trump alla Groenlandia non sono niente di nuovo, ma quanto accaduto nei giorni scorsi in Venezuela sembra aver convinto l’Europa che questa volta il presidente americano potrebbe fare davvero sul serio. E così, i leader del Vecchio Continente si stanno preparando al peggio. Non solo a parole, con il comunicato congiunto diffuso nei giorni scorsi dai principali capi di Stato e di governo. Ma anche con un vero e proprio piano su come reagire qualora gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di impossessarsi della Groenlandia.

L’Europa si prepara al peggio

A rivelare l’esistenza di questo documento, a cui sono al lavoro diversi Paesi europei, è Jean-Noel Barrot, ministro degli Esteri francesi, che in un’intervista alla radio France Inter ha spiegato: «Quale che sia la forma delle intimidazioni e qualsiasi la loro provenienza, abbiamo avviato un lavoro al Quai d’Orsay per prepararci a rispondere insieme, a non rispondere da soli». Che le relazioni tra le due sponde dell’Atlantico si siano fatte più ostiche, d’altronde non lo si scopre di certo oggi. Lo ha ricordato lo stesso Barrot parlando delle sanzioni economiche con cui di recente il governo americano ha colpito Thierry Breton, ex commissario europeo e promotore delle iniziative Ue per imporre leggi più severe nel settore tech.

La fuga in avanti di Francia, Germania e Polonia

Al momento, non è chiaro se il piano dell’Europa per prepararsi a un’eventuale azione militare americana in Groenlandia stia avvenendo a livello dell’Unione europea oppure tra un gruppo più ristretto di governo. Quel che è certo è che il ministro degli Esteri francese affronterà oggi il tema in una riunione con i suoi omologhi di Germania e Polonia: «Di fronte a questi segni intimidatori, vogliamo agire, ma agire con i nostri partner europei».

L’ipotesi di «offerta d’acquisto» per la Groenlandia

Nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 gennaio, è stato il Wall Street Journal a fornire lo sviluppo più concreto sull’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia. Secondo il quotidiano economico, il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe detto ai legislatori che le recenti minacce di Donald Trump contro la Groenlandia non indicano un’invasione imminente. L’obiettivo della Casa Bianca, piuttosto, è acquistare l’isola, sebbene la Danimarca abbia sempre chiarito che non è in vendita.

Foto di copertina: EPA/Mads Claus