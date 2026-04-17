Il politico che uccide la moglie e si suicida

L'ex vicegovernatore della Virginia Fairfax doveva fronteggiare accuse di aggressione sessuale

Justin Fairfax, democratico, 47 anni, secondo afroamericano eletto a una carica statale nella storia, ed ex candidato a governatore nel 2021 in Virginia, ha ucciso la moglie e si è suicidato in casa sua. Lui e la consorte da cui era separato Cerina Fairfax sono stati trovati senza vita. Il capo della polizia della Virginia Kevin Davis ha spiegato che l’ex vicegovernatore ha sparato e ucciso la moglie prima di rivolgere l’arma contro sé stesso. I due figli adolescenti della coppia, un ragazzo e una ragazza, erano entrambi in casa al momento dell’incidente.

Omicidio-suicidio

È stato proprio il figlio a chiamare il 911 e a dare l’allarme. «Siamo tutti sotto shock, siamo sconvolti», ha detto Davis ai giornalisti, aggiungendo che la coppia era nel mezzo di una procedura di divorzio. «Al signor Fairfax era stata notificata una qualche documentazione che indicava quando sarebbe dovuto comparire nuovamente in tribunale per il procedimento di divorzio», ha spiegato Davis. «È qualcosa che stiamo esaminando come possibile fattore che può aver portato a quanto accaduto ieri sera, culminato nell’omicidio di una madre e moglie e nel suicidio”. Secondo la polizia, Justin ha sparato a Cerina diverse volte prima di spostarsi in un’altra parte della casa per togliersi la vita.

Le accuse di aggressione sessuale

L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte di mercoledì 16 aprile. «La nostra principale preoccupazione in questo momento è il benessere dei figli», ha detto Davis. «Stanno collaborando con noi e certamente il figlio è stato colui che ha chiamato il 911 durante una situazione molto caotica. Posso solo immaginare». Davis ha anche citato un episodio del gennaio 2026 in cui la polizia era stata chiamata alla casa dei Fairfax, precisando che la situazione era stata risolta senza accuse formali. «Nessun fascicolo o accuse, ma è stato redatto un rapporto di polizia», ha detto il capo della polizia riguardo all’episodio. Justin, che in passato era stato accusato di aggressione sessuale, ha ricoperto il ruolo di vicegovernatore della Virginia dal 2018 al 2022 e successivamente ha continuato a lavorare come avvocato. La moglie era dentista.