Chi ha colpito Youssef: il compagno Zouhair Atif e la lite in bagno per motivi sentimentali

16 Gennaio 2026 - 22:18 Alba Romano
Sul caso di La Spezia spunta la pista dei dissidi tra i due, per una ragazza dello stesso istituto. Lei non ha visto l'aggressione ma ha parlato con gli inquirenti

Si chiama Zouhair Atif, ha 19 anni, ed è del Marocco lo studente arrestato per l’omicidio di Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki, il 18enne morto per una coltellata al costato. Zouhair Atif è studente nella stessa scuola di Abanoud, l‘istituto professionale “Domenico Chiodo”, ma vive ad Arcola (La Spezia). Secondo quanto appreso, il ragazzo – che è già stato sentito dalla polizia – verrà a breve interrogato dal pubblico ministero in questura alla Spezia. Al momento è in stato di fermo per omicidio.

La lite per una ragazza dello stesso istituto

Zouhair avrebbe portato la lama con cui ha agito, un coltello da cucina lungo 20 centimetri, da casa. Avrebbe litigato con il 18enne in bagno. La lite, secondo le prime ricostruzioni sarebbe partita per motivi sentimentali. Una presunta gelosia per un’attenzione di troppo nei confronti di una ragazza giovanissima, anche lei compagna di scuola e studentessa dello stesso istituto. La giovane, secondo quanto riporta LaPresse, non ha visto direttamente l’aggressione ma, sentita nel corso del pomeriggio dalla Squadra mobile che indaga sull’omicidio, ha testimoniato il rapporto conflittuale esistente tra i due giovani. A disarmare Zouhair è stato un professore, presente in classe al momento dell’aggressione, avvenuta davanti agli occhi increduli dei compagni.

