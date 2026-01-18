Scontro tra due treni in Spagna, almeno 5 morti: «Vagone ribaltato, c’è gente intrappolata dentro» – Il video

Un primo treno deragliato ad Adamuz, in Andalusia, ne ha colpito un secondo, finito a sua volta fuori dai binari. Soccorsi in forze sul luogo dell'incidente

Due treni ad alta velocità si sono scontrati in Spagna, all’altezza di Adamuz (Cordova), in Andalusia. Secondo la Guardia Civil, l’incidente ha causato almeno cinque morti e diversi feriti. Ci sarebbero anche varie persone ancora intrappolate nei vagoni coinvolti. Secondo quanto ricostruito dal gestore delle infrastrutture ferroviarie spagnole, Adif, un treno Iryo partito da Malaga alle 18.40 e diretto a Madrid è deragliato appena una decina di minuti dopo la partenza, invadendo un altro binario e colpendo un altro convoglio diretto a Huelva, facendolo deragliare a sua volta. Sul treno che ha causato l’incidente viaggiavano circa 300 persone, riporta El Paìs. Al momento non si conoscono le ragioni del deragliamento. La circolazione dell’alta velocità fra l’Andalusia e Madrid è stata interrotta e il ministro dei Trasporti spagnolo Óscar Puente si è recato al centro emergenze di Renfe ad Atocha per seguire gli sviluppi dell’incidente. Servizi di soccorso sono stati inviati in forze sul luogo dello scontro, ha detto il presidente della regione andalusa Juanma Moreno, parlando di «grave incidente ferroviario».

Il giornalista-testimone: «Come un terremoto»

Un giornalista della radio nazionale spagnola, Rne, Salvador Jomenez, che viaggiava sul treno partito da Malaga, ha raccontato l’accaduto in diretta, riferendo che gli ultimi due vagoni sono deragliati e che uno di essi si è completamente ribaltato. «Eravamo partiti puntuali alle 18:40 da Malaga verso Madrid, io mi trovato nel primo vagone. A un certo punto è stato come un terremoto», ha raccontato, aggiungendo che il personale di bordo ha chiesto l’intervento di passeggeri con competenze sanitarie per soccorrere i feriti, e ha utilizzato martelletti per rompere i finestrini prima di procedere all’evacuazione. Secondo la testimonianza, ci sarebbero passeggeri intrappolati nel vagone ribaltato.