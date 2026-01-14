Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Thailandia, gru crolla sopra un treno in corsa: almeno 22 morti e decine di feriti – Il video

14 Gennaio 2026 - 09:19 Ugo Milano
Il tragico incidente è avvenuto a circa 230 chilometri a nord-est dalla capitale

Sono morte almeno 22 persone in un incidente ferroviario in Thailandia. Secondo le prime informazioni, la causa della tragedia è dovuta al crollo di una gru edile. I feriti sono circa una trentina, ma il bilancio è destinato ad aumentare. Nei video registrati dai presenti e diffusi sui social, si vede un treno completamente capovolto e distrutto sui binari. La gru crollata faceva parte di un progetto ferroviario sopraelevato ad alta velocità ed è caduta sul treno Bangkok-Ubon Ratchathani nella provincia di Nakhon Ratchasima, provocandone il deragliamento e l’incendio.

La dinamica dell’incidente ferroviario

L’incidente è avvenuto a circa 230 chilometri a nord-est dalla capitale. Secondo quanto ricostruito dai media locali, la gru era in acciaio e sarebbe crollata proprio mentre il treno stava passando in corsa. Subito dopo il collasso, diversi vagoni del convoglio sono deragliati. In tutto, le persone a bordo del treno erano 195.

