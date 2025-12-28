Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
ATTUALITÀFirenzeIncidentiIncidenti ferroviariToscanaTrenitalia

Firenze, stop all’Alta velocità per una persona investita sui binari: traffico ferroviario in tilt e ritardi fino a due ore

28 Dicembre 2025 - 20:58 Cecilia Dardana
L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Rifredi. Coinvolti treni Frecciarossa, Intercity e treni regionali, con tempi di percorrenza aumentati tra i 60 e i 120 minuti

Disagi alla circolazione ferroviaria nel tardo pomeriggio di oggi sulla linea dell’Alta velocità a Firenze, dove una persona è stata investita sui binari nei pressi della stazione di Rifredi. L’incidente ha causato il blocco dei treni a partire dalle 18.35, con la ripresa graduale della circolazione solo dopo le 19.20, una volta conclusi gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

I treni coinvolti dai ritardi

Il convoglio coinvolto nell’investimento è un treno Italo. Durante l’interruzione, decine di collegamenti sono rimasti fermi o hanno accumulato pesanti ritardi: coinvolti convogli Frecciarossa, Intercity e treni regionali, con tempi di percorrenza aumentati tra i 60 e i 120 minuti. Secondo quanto comunicato da Trenitalia, le conseguenze del blocco potrebbero estendersi anche ad altri treni dell’Alta velocità e ai servizi a lunga e media percorrenza, con possibili limitazioni di percorso e cancellazioni. La situazione è tornata progressivamente alla normalità in serata, ma i disagi si sono ripercossi su gran parte della rete ferroviaria del Centro-Nord. Resta ora da chiarire la dinamica dell’investimento, su cui sono in corso le verifiche delle autorità competenti.

