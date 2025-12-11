Andrea Diprè si finge capotreno e controlla i biglietti: denunciato per usurpazione di funzioni pubbliche – Il video

«Sono orgoglioso di lavorare per Trenitalia, faccio il controllore: tolleranza zero», ha detto il 51enne prima di passare tra i vari viaggiatore e controllare se fossero in regola

«Sono orgoglioso di lavorare per Trenitalia, faccio il controllore, tolleranza zero». Con questa battuta Andrea Diprè apre un video ironico su YouTube, in cui, vestito con giacca e cravatta, finge di verificare i biglietti a bordo di un regionale. La messinscena, però, gli è costata cara. Il 51enne è stato denunciato dalla polizia ferroviaria per essersi spacciato per un vero dipendente di Trenitalia sulla tratta Portogruaro–Venezia e per aver diffuso online il filmato della falsa ispezione.

Il video

La farsa è andata in scena lo scorso ottobre, quando Diprè, noto personaggio mediatico noto per contenuti trash e provocazioni varie su sesso e droga, ha girato un video in cui appare mentre verifica i biglietti dei passeggeri a bordo di un convoglio regionale, presentandosi come capotreno in servizio. Armato di cellulare, simulava la scansione dei titoli di viaggio e interagiva con i viaggiatori ignari del fatto che non fosse un dipendente di Trenitalia. Il filmato, pubblicato successivamente su YouTube, è stato notato da un cittadino che ha segnalato l’episodio alla polizia ferroviaria del Piemonte.

Quale reato gli contestano

Dalla visione delle immagini, gli agenti hanno riconosciuto senza dubbi Diprè, già volto televisivo e fondatore di Diprè Tv. La Polfer gli contesta il reato di usurpazione di funzioni pubbliche. Al termine degli accertamenti, il 51enne è stato individuato mentre era a bordo di un altro treno sulla Venezia-Portogruaro-Caorle. A quel punto è scattato l’intervento congiunto delle squadre investigative del Veneto, che lo hanno fermato e denunciato.