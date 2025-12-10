Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
Sarkozy tra la folla a Parigi, il blitz delle Femen: «Torna in prigione, cogl***e!» – Il video

10 Dicembre 2025 - 18:52 Ugo Milano
Femen Sarkozy
Due attiviste hanno provato a interrompere la presentazione delle "memorie sul carcere" dell'ex presidente francese, condannato per associazione a delinquere

«Via di qui, cogl***e, il tuo posto è in prigione!». All’urlo di questo slogan due attiviste del gruppo Femen hanno provato a interrompere il bagno di folla a Parigi di Nicolas Sarkozy, l’ex presidente della Francia condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere per i finanziamenti libici alla sua campagna elettorale del 2007. Le due attiviste sono spuntate d’improvviso a torso nudo mentre Sarkozy era intento a incontrare i suoi sostenitori in occasione della presentazione del suo libro Le journal d’un prisonnier, dedicato appunto alle restrizioni patite nel corso delle prime tre settimane di pena già scontate in carcere. Sul torace una delle due attiviste si era iscritta la protesta “Presidente dell’indegnità” oltre alla firma “Femen”, il movimento femminista nato in Ucraina e poi espansosi per emulazione in tutta Europa.

La reazione di Sarkozy e il precedente

Sarkozy, dal canto suo, non è parso troppo turbato dal blitz, anche perché le due attiviste sono state prontamente bloccate e allontanate da diversi poliziotti che erano stati mobilitati per proteggere l’iniziativa. Secondo Le Figaro le due sono state fermate sul posto e poi portate via su una camionetta della polizia. Non è la prima volta che le Femen prendono di mira Sarkozy. Già due anni fa, a settembre 2023, altre colleghe avevano interrotto la presentazione di un precedente libro dell’ex presidente francese, allora “solo” indagato per l’affare libico.

