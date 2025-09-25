Sarkozy condannato per associazione a delinquere, l’ex presidente francese e i soldi dalla Libia di Gheddafi

L’ex presidente francese assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita. Condannati anche due ex ministri della sua squadra

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere dal tribunale di Parigi. Assolto invece dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita nel processo sui presunti finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. La pena prevista è di 5 anni di carcere. La presidente del tribunale, Nathalie Gavarino, ha spiegato che Sarkozy è stato ritenuto colpevole per aver «consentito ai suoi stretti collaboratori di agire allo scopo di ottenere sostegni finanziari» dal regime di Muammar Gheddafi.

La pena prevista per associazione a delinquere in Francia: 5 anni i carcere

La pena prevista per il reato di associazione a delinquere è di cinque anni di carcere, due in meno rispetto a quanto richiesto dall’accusa. Un eventuale ricorso in appello potrebbe esporre l’ex presidente al rischio di condanne per reati più gravi, dai quali è stato assolto in primo grado. Due ex strettissimi collaboratori di Sarkozy sono stati anch’essi condannati. L’ex ministro Claude Guéant è stato riconosciuto colpevole di corruzione passiva e falso, mentre l’ex ministro Brice Hortefeux è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere. La presidente del tribunale è ora chiamata a pronunciarsi sulle pene.

Sarkozy in aula accanto a Carla Bruni

Sarkozy era presente oggi in aula per la lettura della sentenza, accompagnato dalla moglie Carla Bruni e dai tre figli, Jean, Louis e Pierre. I due coniugi sono arrivati tenendosi per mano, mentre prendeva avvio la lettura della decisione della corte. L’accusa aveva richiesto per Sarkozy una pena di sette anni di carcere. La sentenza segna un nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria che riguarda l’ex capo dello Stato francese e i presunti finanziamenti ricevuti dalla Libia per la vittoria elettorale del 2007.