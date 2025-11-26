Ultime notizie BambiniElezioni RegionaliFemminicidiOrnella VanoniUcraina
Sarkozy condannato in via definitiva per l’affare Bygmalion. Respinto dalla Cassazione il ricorso dell’ex presidente

26 Novembre 2025 - 14:34 Alba Romano
nicolas sarkozy condannato
nicolas sarkozy condannato
Questa per l'ex capo di Stato francese diventa la seconda condanna definitiva: un anno di reclusione, di cui sei mesi senza condizionale

Nicolas Sarkozy è stato condannato in via definitiva per l’affare Bygmalion. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’ex presidente, riferisce il quotidiano francese Le Figaro. Questa è la seconda condanna penale definitiva per l’ex capo di Stato dopo quella nel caso Bismuth, ovvero le intercettazioni telefoniche.

La condanna definitiva: un anno di reclusione, di cui sei mesi senza condizionale

La condanna di oggi riguarda il finanziamento illegale della campagna presidenziale del 2012, poi persa. L’ex capo dello Stato dovrà quindi scontare un anno di reclusione, di cui sei mesi senza condizionale. La condanna conferma quella della Corte d’appello di Parigi del 14 febbraio 2024. Con la decisione della Cassazione, la pena diventa definitiva e pienamente esecutiva.

