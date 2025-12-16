Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Stop per oltre 2 ore all’Alta Velocità tra Roma e Firenze, trovato un cadavere sui binari a Chiusi: ritardi di 120 minuti, disagi e treni cancellati

16 Dicembre 2025 - 12:14 Giovanni Ruggiero
Alta Velocità
La circolazione è ripresa gradualmente solo alle 12. Nel frattempo tra Roma e Firenze si sono accumulati ritardi importanti, con alcuni treni cancellati

La linea dell’Alta Velocità tra Roma e Milano è stata bloccata alle 9.30 di oggi 16 dicembre, dopo il ritrovamento di un cadavere sulla ferrovia a Chiusi, in provincia di Siena. Sul posto sono in corso le operazioni della polizia giudiziaria. I treni quindi vengono deviati sulla linea convenzionale. Questo ha comportato inevitabili disagi e ritardi per i maggiori tempi di percorrenza. Il traffico sulla linea dell’Alta Velocità è ripartito poco dopo le 12. Come spiega in una nota Fs, la circolazione è in graduale ripresa.

La stima sui ritardi è di almeno 90 minuti, cresciuti rapidamente a 120 minuti con diverse cancellazioni. La circolazione inizialmente era stata sospesa anche sulla linea convenzionale alle 11, ma poi è stata ripristinata ed è tornata fruibile. Rfi scrive sul suo portale che a causa di questa emergenza è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

I disagi a Firenze

Come mostra il tabellone della stazione di Firenze Santa Maria Novella, registrano ritardi crescenti i treni Italo e i Frecciarossa provenienti da Salerno, Napoli e Roma da un lato e Torino Pota Nuova, Milano, Udine e Brescia dall’altro. I ritardi arrivano fino a 110 minuti.

