Catania, sottoposta a Tso la madre che ha tentato di soffocare la figlia di 5 mesi. I messaggi deliranti alla sorella prima di barricarsi in camera

19 Gennaio 2026 - 13:52 Ugo Milano
Dopo l'intervento dei carabinieri la bimba è stata soccorsa, sta bene. La donna è stata ricoverata in un reparto psichiatrico

È stata sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) la giovane donna che ieri, domenica 18 gennaio, ha tentato di uccidere la figlia di cinque mesi soffocandola. A bloccarla sono stati i carabinieri di Catania, avvisati con una chiamata al 112. Dall’altra parte della cornetta c’era la zia materna minorenne della bambina, che si era allarmata dopo avere ricevuto un sms da sua sorella con cui le annunciava l’insano gesto: «Vivrò, morirò premendo il cuscino, morirò anch’io. State bene ragazzi».

L’intervento dei carabinieri

Arrivata sul posto, la pattuglia di militari è salita all’ultimo piano dello stabile e ha forzato la porta della camera da letto dove la donna si era chiusa a chiave. Dopo aver fatto irruzione, i carabinieri sono riusciti a bloccare la donna, impegnata a soffocare la neonata con le mani e un cuscino. I carabinieri hanno immediatamente allontanato la madre dalla bambina e praticato il massaggio cardiaco alla piccola, che ha ripreso conoscenza dopo pochi istanti.

Il ricorso al Tso e il ricovero

La piccola è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, dove è attualmente ricoverata nel reparto di Pediatria per accertamenti, ma non è in pericolo di vita. La madre, invece, è stata sottoposta a Tso, misura prevista nei casi in cui sia necessario un intervento urgente di cura e tutela e non sia possibile procedere con modalità volontarie. La donna è stata ricoverata nel reparto di Psichiatria per l’avvio delle cure e degli accertamenti specialistici.

Foto copertina: ANSA | I carabinieri con la bimba di 5 mesi ricoverata per accertamenti nell’ospedale San Marco di Catania

