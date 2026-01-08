Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
Picchia il figlio con un cucchiaio, i 4 fratellini invitati sul palco a teatro: «Così si distraggono un po’». Indaga il Tribunale per i minorenni

08 Gennaio 2026 - 11:27 Ugo Milano
I piccoli sarebbero stati accompagnati all'evento dai nonni materni, a cui sono stati affidati temporaneamente

C’è un nuovo sviluppo della vicenda del bambino di undici anni picchiato dal padre con un cucchiaio di legno, mentre gli urla «io sono il tuo padrone». Dopo la pubblicazione del video dell’aggressione su TikTok, il 59 anni è stato fermato per maltrattamenti e poi scarcerato dal gip. Ora, riferisce l’Ansa, i quattro fratellini – il maschio protagonista della vicenda e le tre sorelle di età compresa fra 4 e 11 anni – sono comparsi come ospiti sul palco di un teatro, accompagnati dalla nonna materna, a cui sono stati affidati momentaneamente.

Il procedimento sulla responsabilità genitoriale

Il video, pubblicato su Facebook da un’influencer, è stato segnalato dalla squadra mobile della Questura alla procuratrice Carla Santocono, che ha trasmesso gli atti al Tribunale per i minorenni. Il giudice ha già disposto l’avvio di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e della madre e collocato i quattro figli nella casa dei nonni materni. Ciò che resta da valutare, però, è proprio la capacità dei nonni di svolgere le funzioni di genitori “vicari”. L’esposizione al pubblico dei quattro minorenni e la pubblicazione di un video con le loro immagini è adesso al vaglio del Tribunale.

L’invito sul palco al teatro

La serata postata nei video su Facebook è presentata da due persone, che spiegano di aver chiamato sul palco i bambini per «fare passare loro una serata di distrazione». Sottolinea che l’undicenne sta bene, «perché, a volte, situazioni come queste finiscono con un omicidio», mentre il conduttore sollecita un applauso per il bambino che col video postato sui social «ha salvato la sua vita e quelle delle sorelle». Ai quattro sono stati consegnati dei regali per l’Epifania. L’undicenne, dal palco, ha rivelato poi la tecnica utilizzata per impossessarsi del video dell’aggressione, girato da una sorellina con lo smartphone della madre:«Mentre mia madre dormiva ho preso il filmato e l’ho inviato a mia nonna, così non me lo poteva cancellare…».

