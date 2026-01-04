Padre picchia il figlio con un cucchiaio di legno, il bambino pubblica il video su TikTok e lo incastra: 59enne indagato per maltrattamenti

«Chi sono io? Il padre e mi devi ubbidire», urlava l'uomo mentre il bambino di 10 anni implorava che smettesse

«Chi sono io? Il padre e mi devi ubbidire, devi fare quello che dico io». Con queste parole un uomo di 59 anni di Catania ha colpito ripetutamente il figlio di 10 anni con un grosso cucchiaio di legno, mentre il bambino implorava che smettesse e piangeva disperato. L’aggressione è avvenuta nel rione storico di San Cristoforo, è stata ripresa e pubblicata su TikTok, dove il video è diventato virale. Nel filmato si vede anche un’altra bambina che assiste alla violenza. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Catania, il ragazzino non è figlio biologico dell’uomo, ma è stato adottato e porta il suo cognome. Il 59enne è stato fermato dalla squadra mobile su disposizione del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e del sostituto Alberto Santisi ed è indagato per maltrattamenti in famiglia aggravati.

Indagato anche per i maltrattamenti alle tre figlie

Le indagini riguardano anche le altre tre figlie dell’uomo, di età compresa tra i 4 e i 10 anni, che sono state affidate temporaneamente alla madre. Il video sarebbe stato ripreso da una delle sorelle. E il ragazzino vittima delle percosse se lo sarebbe fatto passare per poi condividerlo online tramite il profilo social di un familiare. Le autorità stanno ora passando al vaglio tutti i contenuti video.

Il sindaco: «Servizi sociali intervenuti subito»

«Non giudico, non voglio sapere da cosa provenga tanta miseria morale, tanta disumanità, quante violenze o sconquassi di vita abbia subito chi agisce percuotendo ripetutamente con un cucchiaio di legno un bambino di 10 anni, ordinandogli di chiamarlo “padrone”», ha dichiarato il sindaco di Catania Enrico Trantino. «I nostri servizi sociali sono intervenuti immediatamente contattando il Tribunale per i minorenni, che ha agito con la consueta tempestività, così come la Procura», ha aggiunto.