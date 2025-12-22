Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie: la foto del labbro spaccato e la richiesta d’aiuto nel 2012

L’inchiesta nei confronti del primo cittadino, che in passato partecipò al reality nato “Campioni”, è stata aperta dopo che la donna si è recata al pronto soccorso il 5 dicembre. La difesa: «Accuse infamanti». Agli atti anche due video

Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, è indagato per maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie. La vicenda è emersa dopo che la donna si è presentata in ospedale a Ravenna il 5 dicembre scorso sostenendo di essersi ferita al braccio a causa di una caduta domestica. I medici non hanno ritenuto credibile la versione, ed è scattato il codice rosso dopo la segnalazione alle forze dell’ordine.

L’inchiesta e i materiali consegnati

La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo a seguito della segnalazione dei sanitari e dell’intervento della polizia. Solo dopo che i medici hanno informato le forze dell’ordine, la donna, 46 anni, ha ritrattato la versione iniziale, dichiarando – scrive il Corriere delle Sera – che le lesioni sarebbero state causate dal marito, dal quale si stava separando. Agli inquirenti, pur non presentando denuncia formale, la 46enne ha consegnato materiale rilevante: una fotografia che mostrerebbe un labbro ferito e due video registrati con il telefono.

Uno, risalente al 2020, documenterebbe una lite nata per motivi banali, come la temperatura dei termosifoni, e si concluderebbe con Missiroli che avanza verso la moglie con un braccio alzato. In quell’occasione intervennero i carabinieri e fu aperta un’indagine poi archiviata. Il secondo video riguarderebbe invece l’ultima presunta aggressione e mostrerebbe la donna a terra dolorante con il marito sopra di lei. La donna ha inoltre riferito di un episodio di violenza risalente al 2012, per il quale però non risultano interventi delle forze dell’ordine, ma – come scrive il Resto del Carlino – una presunta richiesta di auto all’associazione Linea Rosa. A quel periodo risalirebbe anche la foto del labbro ferito.

No del gip all’arresto

La Procura contesta a Missiroli accuse molto gravi e aveva richiesto al gip la custodia cautelare in carcere. La misura è stata respinta: secondo il giudice non sussisterebbero esigenze cautelari, poiché gli episodi sarebbero stati sporadici e perché l’indagato si è recentemente allontanato dall’abitazione, dove vivono la moglie e i due figli minori. Il legale di Missiroli ha dichiarato che, in caso di ricorso della Procura, la difesa potrà accedere agli atti, ribadendo che il suo assistito si professa innocente e che l’innocenza verrà dimostrata.

Le reazioni politiche

Il Pd di Cervia ha chiesto di fare chiarezza in tempi rapidi: «Abbiamo appreso con sgomento delle indagini in corso. Prendiamo atto delle dichiarazioni del sindaco. La violenza di genere è totalmente incompatibile con i valori del Partito democratico», si legge nella nota del partito locale. Mentre Fratelli d’Italia chiede al primo cittadini di fare un passo indietro.

Chi è Mattia Missiroli

Missiroli, 44 anni, architetto, è sindaco da circa un anno e mezzo alla guida di una coalizione di centrosinistra. In passato aveva anche partecipato, tra il 2004 e il 2005, alla prima edizione del reality show Campioni, come difensore della squadra allenata da Ciccio Graziani. La notizia ha scosso profondamente la comunità di Cervia.