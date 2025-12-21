Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie

La donna, che si sta separando dal primo cittadino, si è presentata in pronto soccorso. Non ha denunciato ma è partito comunque il codice rosso

Secondo quanto riportano alcune testate locali come il Resto del Carlino e il Corriere Romagna e Repubblica Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, è indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie. I due si stanno separando. Tutto è emerso il 5 dicembre scorso quando la moglie di Missiroli si è presentata in pronto soccorso a Ravenna per lesioni a un braccio (7 giorni la prognosi) raccontando di essere caduta a terra dopo una forte spinta. Non ha mai denunciato formalmente. Ma davanti alla situazione i medici hanno attivato il codice rosso, allertando la polizia. Dopo un primo intervento la donna è stata invitata in questura e ha riportato agli inquirenti ulteriori dettagli.

Il rischio del carcere

La Procura di Ravenna, nei confronti del primo cittadino, ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Ma il Gip del Tribunale del capoluogo romagnolo, ha respinto la richiesta. Anche perché l’uomo, dopo il 5 dicembre, ha preferito lasciare l’abitazione. Eppure nonostante questo la procura è pronta a depositare ricorso a Bologna per ottenere la misura cautelare. Secondo quanto precisato da Repubblica ci sarebbero insulti e alcuni episodi di violenza mai emersi finora, tra cui il più datato risalente al 2012.

«Accuse gravi e infamanti»

Missiroli ha 44 anni, architetto libero professionista, in passato fu difensore al primo reality sul calcio “Campioni, il sogno”. Ha iniziato il suo mandato il 10 giugno 2024, quando ha vinto, con il 56,11% dei voti, sostenuto dal campo largo di Pd e M5s, Verdi Sinistra e due liste civiche. Il legale di Missiroli, Ermanno Cicognani, ha precisato che il suo assistito «ha respinto fermamente accuse tanto gravi e infamanti. In 16 anni di matrimonio, con due figli, mai ha avuto comportamenti violenti nei confronti della moglie. La separazione in corso coinvolge aspetti che possono prestarsi a strumentalizzazioni». Il legale ha aggiunto che Missiroli «appena potrà prendere visione degli atti, dimostrerà la propria innocenza valutando altresì ogni azione legale a tutela della sua persona».