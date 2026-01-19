Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranScuolaValentino Rossi
Genova, il Riesame tiene Mohammad Hannoun in carcere. Tornano in libertà altri tre indagati dell’inchiesta sui fondi a Hamas

19 Gennaio 2026 - 11:43 Ugo Milano
Confermate quattro misure cautelari su sette. Le motivazioni saranno depositate entro trenta giorni

Resta in carcere Mohammad Hannoun, l’architetto e attivista palestinese accusato di essere un finanziatore di Hamas attraverso le sue associazioni benefiche e di essere il vertice della cellula italiana dell’organizzazione islamista. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Genova, che ha annullato tre delle sette misure cautelari eseguite il 27 dicembre scorso. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro trenta giorni.

La difesa: «Esclusa la “battlefield evidence” israeliana»

Il Riesame avrebbe valutato come consistente l’impianto accusatorio per Hannoun, pur disponendo la scarcerazione per gli altri indagati. Resta da capire se gli indizi consegnati all’Italia da fonti di intelligence israeliane siano stati ritenuti validi. «In attesa delle motivazioni, pare che il Tribunale abbia escluso l’utilizzabilità della cosiddetta battlefield evidence di provenienza israeliana, segnando una netta presa di distanza dalla strumentalizzazione giudiziaria di materiali di intelligence militare», ha fatto sapere a Domani l’avvocato Nicola Canestrini, uno dei legali della difesa.

