Spagna, deraglia un altro treno. Almeno 20 i feriti, morto il macchinista

A soli due giorni dalla strage andalusa un nuovo incidente. Stavolta il convoglio si è scontrato su un muro di contenimento che ha ceduto probabilmente per le forti piogge

A soli due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia un nuovo incidente ferroviario in Spagna. Sono almeno 20 le persone rimaste ferite in Catalogna, di cui 5 gravi, dopo il crollo di un muro di contenimento su un treno locale della linea R4, tra Gelida e Sant Sadurní (Barcellona). Il quotidiano La Vanguardia riporta anche il decesso del macchinista. Almeno tre membri del governo catalano sono diretti sul posto su quello che sembra l’ennesimo incidente nel paese iberico.

Así de terrorífica ha quedado la escena tras el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies, entre Gelida y Martorell, que se dirigía hacia Manresa, Barcelona, Cataluña.



El incidente se produjo cuando el tren colisionó con un muro caído que obstruía las vías. pic.twitter.com/8Sv3uwF7VP — Jefe Hispano (@JefeHispano) January 20, 2026

La dinamica

La prima chiamata ai servizi di emergenza è stata fatta alle 21:02. L’incidente è avvenuto al chilometro 64 della linea ferroviaria. Il convoglio si sarebbe scontrato frontalmente con un muro di contenimento che apparentemente è crollato sui binari. Undici unità del Sistema di Emergenza Sanitaria e un’unità congiunta con i Vigili del Fuoco sono state inviate sul posto. La linea R4 è al momento ferma. A far cedere il muro, molto probabilmente, le forti piogge che hanno colpito la Catalogna negli ultimi giorni. Problemi anche per un treno in servizio sulla linea R1 tra le stazioni di Blanes e Maçanet che è deragliato, senza tuttavia riportare feriti.