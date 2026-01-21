«Quale collega vuoi far licenziare?», il modulo in azienda prima di Natale. Parte la rivolta: a cosa doveva servire

Atteso un faccia a faccia tra dipendenti e proprietà dell'azienda veneta che ha voluto il sondaggio interno. La versione del titolare sui motivi dietro quel sondaggio tanto contestato

Un questionario aziendale più simile a Squid game che a un sondaggio interno ha fatto scoppiare la protesta dei dipendenti. Tra i lavoratori della Bluergo, azienda veneta che produce componenti elettrici e dà lavoro a una sessantina di persone, è stato distribuito prima delle feste natalizie un modulo. Ai dipendenti si chiede di esprimersi su quale collega vorrebbero che venisse licenziato.

Le domande del questionario

Secondo quanto riportato da La Tribuna di Treviso, il questionario non lascia spazio a risposte generiche: bisogna indicare nome e cognome, e scegliere tra chi non ha responsabilità familiari, chi è arrivato in azienda più di recente, chi lavora a orario ridotto o altre categorie. Il tenore delle domande era: «Chi lasceresti a casa? Chi non ha figli? Chi è stato assunto da meno tempo?».

La reazione dei dipendenti al questionario

I lavoratori hanno rifiutato in massa di partecipare a quella che hanno definito una sorta di «Squid Game» aziendale, riferendosi alla serie coreana dove i protagonisti si sfidano in prove mortali. Dei 60 questionari distribuiti, solo una decina sarebbero stati compilati e riconsegnati. È stato convocato un confronto tra proprietà e dipendenti, che vogliono capire dove voglia andare a parare l’azienda e quali siano le reali prospettive per il loro futuro lavorativo.

La versione dell’azienda

Dal canto suo, la dirigenza minimizza la vicenda. Il titolare Bruno Scapin ha definito l’iniziativa un normale strumento per monitorare il clima interno: «È solo un’indagine interna per testare il clima aziendale. Il mercato è in crisi e il nostro obiettivo è quello di scongiurare i licenziamenti».

